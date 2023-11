Studentessa rapinata e molestata a Firenze, salvata dai condomini

L’aggressione si è registrata la notte scorsa. Vittima una studentessa sudamericana di 20 anni, che è stata soccorsa e trasferita al Careggi di Firenze in stato di choc.

Sono stati i condomini, allarmati dalle grida della ragazza, ad allertare le forze dell’ordine, mettendo in fuga l’aggressore. Sembra si tratti di uno straniero, forse nordafricano, sulle cui tracce sono gli investigatori.

Studentessa aggredita e molestata a Firenze

L’ha seguita mentre rientrava a casa, in un palazzo nel centro storico di Firenze. Le ha detto di essere un condomino. Poi, una volta dentro, l’ha afferrata per un braccio e l’ha molestata. Le ha rubato il cellulare, ma le urla della vittima – una studentessa sudamericana di 20 anni – hanno messo in allarme alcuni condomini. L’aggressore è fuggito via, mentre la ragazza lo ha inseguito per un breve tratto per cercare di riprendere il suo cellulare.

Qualcuno ha chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia della polizia. Sembra che l’aggressore sia uno straniero, forse un nordafricano, sulle cui tracce sono già gli investigatori. La ragazza è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Careggi di Firenze in stato di choc.