Le vittime sono Rosa Dalla Valle, 87 anni, e il figlio Paolo Rampon, di 60. I due sarebbero deceduti per delle esalazioni di monossido di carbonio. Quando i vigili del fuoco sono giunti nella villetta bifamiliare, per madre e figlio non c’era ormai più nulla da fare.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni vicini di casa, che hanno visto del fumo uscire dall’abitazione.

Madre e figlio trovati morti in casa a Teolo

Dramma a Teolo, in provincia di Padova, dove un’anziana di 87 anni – Rosa Dalla Valle – e il figlio Paolo Rampon, 60 anni, sono stati trovati morti in casa, una villetta bifamiliare. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa che hanno visto del fumo e sentito un forte odore di gas provenire dall’abitazione. Quando i pompieri hanno fatto irruzione nella villetta, per padre e figlio non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti, i due sarebbero deceduti a seguito delle esalazioni uscite da una stufa a legna. Sul posto il medico legale, il magistrato di turno i carabinieri

e il Nucleo investigativo antincendi territoriale (Niat) dei vigili del fuoco per indagare sulle cause del sinistro.