Il ragazzo – di origine straniera – si sarebbe allontanato da scuola insieme a un amico, che è stato ritrovato poco dopo alla stazione.

Il 12enne non ha con sé il telefono, ma sembra che abbia interagito sui social in questi giorni. Al momento della scomparsa indossava felpa, jeans, e scarpe da ginnastica nere, e aveva uno zaino.

Dodicenne scomparso in Maremma

Proseguono le ricerche di Cristiano, il 12enne di origine straniera, scomparso due giorni fa in Maremma, che si è allontanato da scuola ad Albinia (Grosseto) durante la pausa, insieme a un compagno di classe che è stato ritrovato quella stessa mattina nei pressi della stazione.

Le ricerche dei carabinieri si sono allargate anche in Umbria, e nella capitale, dove il 12enne ha dei parenti. Il ragazzino non ha con sé il telefono, ma sembra che abbia interagito sui social in questi giorni. Al momento della scomparsa indossava felpa, jeans, e scarpe da ginnastica nere, e aveva uno zaino.