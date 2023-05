Studentessa di Genova è precipitata dalla finestra della scuola: è grave

Nuova tragedia a scuola, stavolta a Genova, dove una studentessa è precipitata dalla finestra del liceo Pertini.

Non è chiara quale sia stata la motivazione e come spesso accade in questi casi, si pensa all’ipotesi del gesto volontario ma anche a un incidente. La ragazza 17enne è ora in gravi condizioni all’ospedale San Martino, vigile e non intubata. Si trova in terapia intensiva e la situazione è molto delicata perché il volo le ha causato importanti traumi, le forze dell’ordine intanto indagano per fare luce sulla vicenda.

Studentessa precipita dalla finestra della scuola a Genova

Solo 3 giorni fa abbiamo riportato la storia di una ragazza che si sarebbe gettata dal primo piano di una scuola di Pescara, oggi è successo un altro episodio analogo. Una ragazza di 17 anni è stata a trovata a terra fuori dal liceo Pertini di Genova, dopo essere precipitata dalla finestra del bagno al secondo piano della struttura.

Il volo di diversi metri ha causato diversi traumi alla giovane. L’episodio è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina e non è chiaro se sia stato un incidente oppure un tentativo di suicidio.

Immediatamente sono stati avvisati i soccorritori sanitari che sono giunti sul luogo per trasportare via la 17enne in codice rosso. I medici dell’ospedale dove si trova ora in terapia intensiva, il San Martino, hanno riferito che non è in pericolo di vita ed è stata stabilizzata ma le ferite rimangono molto importanti.

È un miracolo che sia viva e tutti coloro che la conoscono sono letteralmente sotto shock. Ancora non sono stati forniti dettagli utili agli agenti e la dinamica è difficile da ricostruire, dai primi dettagli però abbiamo alcune informazioni lasciate da coloro che hanno trovato la giovane a terra.

La dinamica e gli altri casi

L’allarme è scattato dopo il suono della campanella di inizio lezioni, intorno alle 8. In quel momento la ragazza ha chiesto di andare in bagno, poco prima che iniziasse una prova di inglese. Chi l’ha vista in quel frangente ha riferito che era arrivata a scuola senza zaino.

Forse questo potrebbe far pensare alla premeditazione, ad ogni modo nessuno poteva immaginare che da quel bagno non sarebbe più tornata. Poco dopo infatti si è sentito un forte rumore, così la professoressa è corsa in bagno e ha visto la finestra spalancata e l’alunna riversa a terra.

Tutti questi elementi porterebbero al momento gli inquirenti a pensare che la ragazza si sia voluta suicidare ma ancora è presto per dirlo con certezza. Sembra che nessuno abbia vista cosa sia accaduto.

Lo scorso marzo un’altra ragazzina sempre a Genova, si era buttata dalla finestra dopo essere stata rimproverata dalla sua professoressa.

Pochi giorni fa una tragedia analoga, in cui una studentessa è precipitata dal primo piano di un istituto di Pescara. La ragazzina di 13 anni si trovava in classe con la sua maestra quando a un certo punto si è avvicinata alla finestra e si è gettata.

Spesso i carabinieri si trovano a dover intervenire in queste situazioni, perché come spesso abbiamo riportato in altri articoli di cronaca, il disagio giovanile sfocia spesso in tentativi di suicidi, che a volte riescono. Fortunatamente la ragazza di oggi è sopravvissuta e quando starà meglio sarà lei stessa a raccontare cosa sia scattato nella sua mente in quel frangente.

Probabilmente sarà necessario l’aiuto di uno specialista che l’aiuti ad affrontare i suoi problemi. I genitori sono molto scossi e dicono di non sapere il motivo del gesto, si attendono ulteriori passi aggiornamenti nell’indagine, che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.