Attirano solo guai e problemi, fai attenzione a questi segni zodiacali: quali sono

Questi segni zodiacali che attirano solo guai e problemi. Bisogna fare molta attenzione ed evitare certi comportamenti con loro.

Inutile girarci intorno, da alcuni segni non si può avere null’altro che guai su guai. Sono alcuni segni che sembrano voler attirare solo sciagure anche se non fanno nulla di cattivo. I pianeti dominanti di questi segni portano loro ad attirare ogni piccola negatività o persone che non fanno di certo bene al loro percorso. Una serie di eventi e fattori da non sottovalutare, appunto perché determinanti per questo tipo di particolarità. Ma quali sono questi segni?

Segni zodiacali che attirano solo guai

Tutti i segni zodiacali sono contraddistinti da una particolarità o fattori che rendono loro completamente diversi dagli altri. È il caso di questi segni che riescono a portare solamente guai e attirare tutto ciò che potrebbe essere negativo per la loro vita e il loro modo di fare. Alcuni di questi si dimostrano severi, ma in fondo lo fanno solo per difendersi da tutto quello che ruota intorno. La negatività si può ricevere sul lavoro e in amore, ma anche nella vita di tutti i giorni nel momento in cui alcune stelle osservano di traverso.

Acquario

Nonostante la sua parvenza tranquilla e sempre a disposizione, il segno dell’Acquario è in grado di attirare solo guai e persone sbagliate. Questo perché il suo modo di fare creativo e indipendente lo porta ad essere poco compreso. Il suo bisogno di indipendenza non è sempre condiviso, tanto da voler esercitare sul segno un controllo ossessivo e pericoloso.

Gemelli

Un altro segno zodiacale creativo che corre il rischio di attirare negatività. Chi appartiene a questo segno è una persona versatile, divertente e desidera conoscere sempre persone nuove ottenendo stimoli diversi. La conseguenza di tutto questo è trovare partner, colleghi e amici che non possono stare dietro al vortice di questo segno sempre in movimento.

Vergine

Il segno che desidera solo perfezione e analizza ogni comportamento, spesso e volentieri non viene capito o sopportato nel suo modo di essere. Chi entra in contatto con lui diventa in automatico disordinato e insicuro, sino a sfociare in una lite o poca comprensione.

Scorpione: segni zodiacali che attirano solo guai e problemi

Nonostante il suo modo di fare affascinante e accattivante, con la passionalità sempre a portata di mano, questo è un segno che crea disagio. Essendo molto geloso e possessivo, attira persone sbagliate che vogliono libertà e indipendenza sino a farlo sentire escluso.

Capricorno

Il segno del Capricorno è il più serio in assoluto e sa come attirare le persone sbagliate. Purtroppo, il suo modo di fare ambizioso e responsabile non piace a tutti e le relazioni non vanno come vorrebbe anche per questo motivo.

Toro: segni zodiacali che attirano solo guai e problemi

Un rischio che i nati sotto il segno del Toro hanno sempre. La causa? Sono testardi e non hanno alcuna sfumatura, per questo motivo le relazioni con persone timide e insicure non possono andare avanti per molto tempo.