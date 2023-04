Strofina una buccia di banana sul viso, quel che accade poco dopo è sorprendente

Un pezzetto di buccia di banana può regalare un aspetto nuovo alla tua pelle. Ecco come fare e perché funziona.

Sempre più spesso si preferiscono gli ingredienti naturali a quelli chimici per curare la salute della propria pelle. E in effetti questi ingredienti, come ad esempio la frutta, sono preferibili proprio perché sono ricchi di nutrienti benefici per la pelle. La banana, in particolare è un frutto ricco di proprietà benefiche per la salute della pelle del viso. La sua buccia può essere utilizzata per illuminare la pelle e ridurre le rughe, grazie alla presenza di antiossidanti, fibre e nutrienti essenziali. Scopriamo come si fa.

Banana, le proprietà che non conoscevi

Perché scegliere proprio la buccia di banana per una pelle fresca e più giovane? Semplice, perché contiene una lista lunghissima di nutrienti benefici. La banana è infatti una fonte di vitamine A, B, C ed E, così come di potassio, zinco e ferro, che aiutano a mantenere la pelle idratata e nutrita.

Inoltre, la banana e la sua buccia contengono enzimi che aiutano a esfoliare delicatamente la pelle, rimuovendo le cellule morte e rivelando una pelle più fresca e luminosa. Questo ingrediente naturale è molto idratante, grazie alla presenza della vitamina B che ritarda l’invecchiamento e riduce la secchezza della pelle. Grazie alla sua azione, la pelle del viso apparirà più radiosa e giovane.

Inoltre, la banana contiene vitamina B6, vitamina C, potassio e manganese, tutti nutrienti essenziali per mantenere una pelle sana e giovane. E poi, la vitamina A contenuta nella banana è utile per le macchie scure e le macchie sul viso, mentre la vitamina E protegge la pelle dai danni dei radicali liberi.

Inoltre, utilizzare la banana e la sua buccia come trattamento naturale per la pelle del viso è una soluzione economica ed ecologica. È possibile preparare la maschera con ingredienti che si trovano comunemente in casa e utilizzare la buccia di banana che normalmente verrebbe buttata via.

Strofina una buccia di banana sul viso e goditi i risultati

Dopo aver esaminato tutti i benefici di questo frutto, vediamo come utilizzarlo per aiutare la nostra pelle. Utilizzare la buccia di banana per strofinare delicatamente il viso è un ottimo modo per prevenire e ridurre le rughe, e può anche aiutare con i problemi di brufoli e acne sul viso.

Dopo aver tagliato la buccia in un rettangolo, strofiniamo delicatamente la parte interna sulla pelle del viso, sul collo e sulle labbra per qualche minuto. Lasciamo in posa per circa 30 minuti e poi risciacquiamo con acqua tiepida. La buccia di banana può anche essere utilizzata per ridurre le occhiaie.

E visto che ormai l’abbiamo sbucciata, per ottenere ulteriori benefici è possibile preparare una maschera idratante e ringiovanente alla banana. Come? In un mixer, mescoliamo una banana piccola, una manciata di bucce di banana, un cucchiaio e mezzo di yogurt bianco e un cucchiaio di riso.

Applichiamo la maschera sul viso pulito e asciutto con un pennello e lasciamo agire per almeno mezz’ora. Poi, sciacquiamo con acqua tiepida. Non ci resta che ammirare la pelle del viso, che apparirà più giovane, radiosa e idratata.