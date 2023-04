Meteo, record di caldo e alluvioni in Cina

Meteo folle: in Cina si sono appena registrati valori di temperature record ma anche alluvioni devastanti. E’ il clima che cambia con l’azione antropica. Cambiamenti climatici sempre più esasperati

E’ un mese di Aprile 2023 da record quello che si sta verificando in Cina dove si alternano temperature notevolmente sopra la media ed inondazioni dovute a precipitazioni intensissime.

Meteo è record assoluto anche in montagna

In Cina, in diverse località si sono registrati valori di caldo altissimi, anche a quote di montagna. Ad esempio, nella città di Kunming, situata a 1934 metri di altezza, la temperatura ha raggiunto i +29,1°C, avvicinandosi al record storico di +30,4°C del 22 Aprile 2014.

Inoltre, a Xiamen, città portuale nel sud ovest di fronte all’Isola di Taiwan, sono caduti ben 313,1 mm di pioggia in sole 9 ore.

Situazione meteo in Thailandia

Anche in Thailandia, nella città di Tak, si è registrato un nuovo record di caldo con un valore massimo di +45,4°C il 16 Aprile. In Laos, nella città di Luang Prabang, nel nord del Paese, il 18 Aprile si è raggiunta la temperatura più alta mai registrata in questo mese e il record di caldo di Aprile per l’intero Paese, con un valore di +42,7°C. Anche il Nepal è interessato da un’onda di caldo con un valore massimo di +42,4°C a Bhairawa.

Ondate di caldo non rare ma sempre più frequenti

Quest’onda di caldo è comune durante il clima premonsonico, ma si sta verificando con valori più tipici del mese di Maggio che non di Aprile.

Infine, sulle Isole Mauritius, in particolare sull’Isola di Agalega, si è registrato un nuovo record storico di caldo con una temperatura di +35,3°C il 18 Aprile, dove quest’anno sono stati registrati già 8 valori record giornalieri.

Cina, tra meteo caldo e inquinamento

Negli ultimi anni, la Cina ha registrato diverse ondate di caldo estremo, con temperature che hanno superato i 40°C in molte località del paese. Questo fenomeno è stato causato da una combinazione di fattori, tra cui il cambiamento climatico e l’urbanizzazione, che ha portato all’aumento dell’effetto isola di calore nelle città.

Inoltre, molte città in Cina sono già soggette a gravi problemi di inquinamento atmosferico, che possono aggravare ulteriormente gli effetti dell’onda di caldo sulla salute umana.

Il governo cinese ha preso misure per affrontare questo problema, come la chiusura delle fabbriche e la riduzione del traffico durante i picchi di inquinamento e di caldo.

Tuttavia, il problema delle ondate di caldo in Cina rimane un’importante sfida per il paese, poiché gli effetti del cambiamento climatico e dell’urbanizzazione continueranno ad aumentare in futuro.

Le ondate di caldo più rilevanti in Cina

Nel 2013, la Cina ha registrato una delle peggiori ondate di caldo degli ultimi 140 anni, con temperature che hanno superato i 40°C in molte città del paese. Questa ondata di caldo ha causato la morte di almeno 10 persone e ha provocato danni alle coltivazioni e all’economia del paese.

La città di Shanghai, nel 2018, ha registrato la sua temperatura più alta mai registrata, con una temperatura massima di 40,9°C.

Nel 2019, la città di Wuhan ha registrato la sua temperatura più alta mai registrata, con una temperatura massima di 42,7°C.

La Cina, nel 2020, ina ha registrato una nuova ondata di caldo estremo, con temperature che hanno superato i 40°C in molte città del paese. Questa ondata di caldo ha causato problemi di salute pubblica e ha provocato la morte di alcune persone.

Ecco le aree più calde della Cina

In generale, nonostante la vastità del territorio, le zone più calde della Cina si trovano nella parte meridionale del paese, dove il clima è più subtropicale e umido.

Ad esempio, alcune delle zone più calde della Cina sono:

La provincia di Yunnan , situata nel sud-ovest del paese, che ha un clima subtropicale umido con temperature estive che possono superare i 40°C.

La città di Chongqing , situata nella parte centro-meridionale della Cina, che ha un clima subtropicale umido con temperature estive che possono superare i 40°C.

La provincia di Hainan , situata nell'estremità meridionale del paese, che ha un clima tropicale con temperature elevate tutto l'anno.

La città di Shanghai, situata nella parte orientale della Cina, che ha un clima subtropicale umido con temperature estive che possono superare i 35°C.

Tuttavia, va sottolineato che negli ultimi anni l’onda di caldo si è verificata in molte altre parti del paese, anche in zone più settentrionali e fresche.