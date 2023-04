Questo collagene naturale elimina le rughe da mani e viso: basterà un’applicazione

Vi spieghiamo come realizzare una crema collagene naturale fai da te molto efficace, direttamente con gli ingredienti che avete in casa.

Una volta scoperto come produrre direttamente in casa vostra questa magnifica crema al collagene naturale, siamo sicuri che la ricreerete sempre. Elimina le rughe sia dalle mani che dal viso.

Rughe su mani e viso, una vera tortura

Con il passare degli anni, le rughe non possono fare a meno che comparire sulla nostra pelle. I primi punti del corpo in cui tendono a notarsi di più sono sicuramente il collo, il viso e le mani.

Le persone che notano i primi segni del tempo tendono a disperarsi e a provare a ricorrere a vari rimedi, spesso anche drastici come ad esempio la chirurgia. Esistono, però, delle creme antirughe davvero efficaci, che vi permetteranno di limitare questo problema.

Il primo consiglio è naturalmente quello di accettarci, perché ognuno di noi prima o poi invecchierà. Se volete limitare i segni del tempo, però, potete innanzitutto prevenirli praticando sport, seguendo una corretta alimentazione e limitando l’esposizione al sole.

E poi ancora smettere di fumare ed evitare di toccare la pelle di continuo. Se avete già notato la presenza di rughe su mani e viso, però, vi consigliamo di realizzare una crema collagene fai da te, direttamente a casa vostra.

Tutto quello che vi serve sono degli ingredienti che siamo sicuri che avrete già in casa. Nel caso in cui non fosse così, non preoccupatevi, perché si tratta di prodotti davvero economici che potete reperire a pochi euro al supermercato.

La ricetta della crema collagene naturale fai da te

Se siete decisi a creare una crema collagene fai da te direttamente in casa vostra, beneficerete dei suoi numerosi vantaggi. Questo prodotto naturale, infatti, è assolutamente economico e vi permetterà di risparmiare quei soldi che prima usavate per acquistare prodotti costosi.

Inoltre, non possiede nulla di chimico ed è ottimo per chi segue la filosofia dell’eco – bio. E poi ancora si tratta di un unguento davvero efficace, che vi aiuterà a rimuovere le rughe da mani e viso.

Tutto quello che dovrete fare è mettere insieme i seguenti ingredienti:

prezzemolo

acqua

curcuma

amido di mais

olio di lavanda

gel di aloe vera

Per prima cosa lavate e tagliate il prezzemolo. Mettetelo a bollire in una pentola, dopodiché frullate con il frullatore a immersione. Dopo aver ottenuto questo liquido, filtratelo in modo da eliminare ogni residuo.

Ora, in un’altra pentola, unite acqua, curcuma, e amido di mais. Mescolate di tanto in tanto, fino a quando l’impasto non assumerà una buona consistenza. Ora tiratelo via dal fuoco e aggiungete l’olio di lavanda, il gel di aloe vera e naturalmente il mix che avevate realizzato prima, a base di prezzemolo.

Non vi resta che applicarlo sul viso qualche volta a settimana o al mese, effettuando dei dolci massaggi anche sulle mani. Noterete già dalla prima applicazione la vostra pelle visibilmente migliorata.