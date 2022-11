Strisce gialle sul WC, come toglierle facilmente: basta 1 spruzzata di questo

Uno dei problemi domestici più comuni e imbarazzanti sono proprio le strisce gialle sul WC. E’ un vero e proprio colpo d’occhio che ci fa provare un senso di sporcizia. E’ terribile, ma in realtà, basta davvero poco per eliminarle. Con una sola mossa, vi sbarazzerete una volta per tutte di queste orrende strisce gialle all’interno del wc: scopriamo come fare.

Una delle zone della casa dove i germi e i batteri si accumulano continuamente è proprio il bagno, in particolare, all’interno dei sanitari come il WC. Uno dei problemi domestici più diffusi sono proprio gli aloni gialli che si formano nel water. Ma come possiamo eliminarli una volta per tutte? Abbiamo la soluzione che fa per voi: semplice, naturale ed efficace, rimarrete a bocca aperta.

Addio alle strisce gialle nel WC: ecco come fare

Eliminare per sempre le strisce gialle all’interno del WC è davvero semplice. Vi basterà un solo ingrediente per dire addio a questo comune problema. Stiamo proprio parlando dell’ acido citrico. Un ingrediente che viene utilizzato la maggior parte delle volte per la lavatrice, ma anche per altre faccende è davvero utile.

In questo caso, dovrete solamente sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua. Mescolate il composto e versatelo dentro un vaporizzatore e spruzzate generosamente il prodotto sulle strisce gialle, lasciandolo agire per un’ora o anche per un’intera notte.

Il risultato vi sorprenderà, perché eliminerà questi terribili aloni gialli in poco tempo. L’acido citrico è un prodotto naturale, economico ed ecosostenibile, che può essere sfruttato per diversi utilizzi domestici. Ma ci sono altri rimedi naturali per risolvere questo tipo di problema: scopriamo come fare.

Strisce gialle sul WC: altri rimedi naturali

Esistono altri rimedi naturali ed efficaci per eliminare per sempre le strisce gialle all’interno del WC. Potreste utilizzare l’invincibile bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia. Insieme formano un composto potente anti macchia.

Il procedimento è molto semplice, basterà spargere del bicarbonato sulla zona interessata, 1 cucchiaio di scaglie di sapone e versare un po’ d’acqua senza far cadere gli ingredienti. Lasciate agire il composto per una notte intera e infine strofinate con lo scopino.

Un’altra coppia incredibile è aceto e limone. Mettendoli insieme otterrete un mix sgrassante e anticalcare. Spruzzate il composto sul WC e lasciate agire per diverse ore. Infine, strofinate per bene fino ad eliminare lo sporco più ostinato.

Altri ingredienti utili sono proprio il sale fino ed il limone o anche l’acqua ossigenata e bicarbonato. Con quest’ultimi ingredienti potrete creare una cremina che eliminerà ogni tipo di sporco, dovrete solamente mescolare 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e quanto basta di acqua ossigenata. Spargete il composto sulle strisce gialle, lasciate agire, strofinate, risciacquate e il risultato vi lascerà a bocca aperta.

Vi consigliamo di utilizzare l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero al 3%. Non dimenticatevi di provare sempre i prodotti in una zona nascosta, così sarete sicuri di non rovinare la superfice del materiale.