La ginnasta Carlotta Ferlito, “Mi dicevano maiale, ora sono in terapia”

La ginnasta Carlotta Ferlito interviene nel crescente dibattito sugli abusi subiti dalle ginnaste, raccontando la sua personale esperienza.

Anche Carlotta Ferlito ha confessato di aver avuto abusi psicologici nel corso della sua carriera da ginnasta. Come afferma in un video, pubblicato su TikTok, da bambina le chiedevano quanti biscotti mangiasse a colazione al mattino e l’hanno spesso chiamata “maiale” perché considerata grassa. Una situazione che l’ha esasperata e per la quale, oggi, è in terapia. Ecco le rivelazioni della sportiva sul popolare social network che gettano ulteriori ombre sull’universo della Polvere di Magnesio.

Carlotta Ferlito: “Mi chiavamano maiale”

Carlotta Ferlito è intervenuta nel dibattito sugli abusi psicologici denunciati da molte ginnaste nel corso delle ultime settimane, affermando che anche a lei è capitata la stessa sorte e che ne ha subiti diversi negli anni di preparazione che l’hanno resa una campionessa.

Le diceva che era grassa e, per questo, prima di disputare le gare non mangiava. E, dopo anni passati a combattere questo tipo di abuso, ha affermato di trovarsi attualmente in terapia.

La ginnasta 27enne si è sfogata, in merito, in un video che ha caricato su TikTok, in cui afferma che la chiamavano “maiale” e le dicevano che era “grassa”. E aggiunge che, quando aveva solamente otto anni, le chiesero di “dimagrire un chilo”.

Inoltre, un’allenatrice le avrebbe chiesto anche quanti biscotti avesse mangiato quella mattina, prima di iniziare gli allenamenti e lei rispose di averne mangiati sei, suscitando la reazione contrariata della donna, che le chiese perché non ne avesse mangiati cinque. E, come lei stessa sottolinea, si allenava “tre volte al giorno“.

Il dimagrimento dell’anno scorso

La ginnasta, inoltre, racconta che ci sarebbero “un milione di altri episodi” da raccontare in relazione agli abusi psicologici subiti e ricorda che prima delle Olimpiadi di Londra non mangiava mai a cena. Inoltre, ha rivelato di essere in terapia, in quanto l’anno scorso ha perso peso per stress personale, arrivando a rasentare “la malattia“.

La Ferlito è uno dei volti più rappresentativi della ginnastica artistica italiana. Ha preso parte alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e a Rio nel 2016, portando a casa due medaglie agli Europei.

Inoltre, ha partecipato al docu-reality, Ginnaste-Vite Parallele, che metteva in scena il mondo sportivo a cui lei appartiene. Sono tre anni che la ginnasta non partecipa a gare: l’ultima medaglia d’oro, infatti, l’ha vinta alle Universiadi del 2019.