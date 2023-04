Strana apparizione sulla superstrada: automobilisti stupefatti da quel che vedono

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella giornata del venerdì 14 aprile 2023, intorno le 10.00 del mattino. Gli automobilisti che viaggiavano sulla Siena-Firenze, si sono trovati difronte ad una situazione veramente pericolosa e insolita. Ma cosa è accaduto? Sulla superstrada c’è stata una strana apparizione.

Nel dettaglio, è comparso un cavallo in contromano sull’Autopalio della diramazione dell’autostrada A1 in Toscana, all’altezza dell’uscita di Monteriggioni, la cittadina della provincia di Siena. L’animale si trovava proprio sulla corsia interna dell’autostrada.

Non si sono registrati incidenti, ma il rischio di creare un grande disordine era molto alto, il cavallo si poteva spaventare e reagire in maniera violenta per la sua stessa vita e quella dei conducenti.

Il traffico è andato completamente in tilt, dato che la strada è a due corsie e in quel tratto ad ogni ora c’è sempre molto traffico. Si tratta di una zona molto importante, infatti, l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato.

Gli agenti in poco tempo hanno riportare alla normalità la circolazione sulla Siena-Firenze , infatti, l’animale è stato preso e messo in sicurezza, lontano dalle auto e dal traffico. La paura tra gli automobilisti è stata tanta, ma in poco tempo la situazione è stata salvata dalle forze dell’ordine.