Altro che Primavera, torna il ciclone polare: nubifragi e grandine in queste zone

Ritorna il ciclone polare che spazza via completamente la primavera, con i primi giorni di caldo gradevole. Quali sono le zone di interesse?

Il tempo cambia continuamente, senza dar spazio alla primavera e alle prime giornate di sole gradevoli. Secondo gli esperti, il ciclone polare è pronto a tornare e abbracciare l’Italia con il suo vortice di freddo e pioggia. Una situazione che viene messa in evidenza dagli studi sulle correnti e venti, tanto da non lasciare spazio al caldo soprattutto in queste zone e regioni. Chi dovrà aprire l’ombrello e fare attenzione alla grandine? Facciamo chiarezza.

Grandine e pioggia: torna il ciclone polare

Il ciclone polare torna in Italia, dopo un piccolo momento di pausa e di sole. La primavera stava iniziando a prendere posto nelle varie Regioni, ma queste nuove correnti portano aria fredda e pioggia. Il vortice arriva da Berlino e da Londra, con queste ore che sono caratterizzate dalla bassa pressione. La stessa è un contenitore ricco di aria fredda polare alimentata in Finlandia, per poi arrivare in Germania e abbracciare tutte le regioni del Nord.

I professionisti del settore confermano che questa perturbazione porterà un peggioramento in Piemonte e in Lombardia. Freddo, pioggia, temporali e grandine con abbondanti nevicate a oltre 1300 metri di altezza.

Bisogna pensare al lato positivo, infatti le piogge sono attese nelle zone del Nord per ripristinare il disastro in atto. Servono 500 litri di acqua a metro quadrato e non sarà di certo questa pioggia delle prossime ore a risolvere tutto quanto.

Temperature basse in queste regioni italiane

Nelle prossime ore si dovrà dare l’arrivederci alla primavera, proprio a causa del forte ciclone artico polare che è in arrivo dalla Germania, con passaggio dalla Francia. I fenomeni si intensificheranno man mano, arrivando carichi in Italia soprattutto al Nord partendo da Est verso Ovest.

Nelle ore successive, saranno le regioni del Centro ad essere interessate a questa perturbazione come Marche – Umbria e Toscana. Il maltempo porterà una serie di grandinate, colpi di vento e nubifragi intensi.

Il maltempo nelle prossime ore sarà intenso soprattutto in Lombardia e in Piemonte. La bassa pressione su Parigi è determinante per questo nuovo ciclone, anche se poi lascerà l’Italia per raggiungere altri luoghi in Europa.

Come sarà invece il ponte del 25 aprile? Gli esperti si spingono per capire chi potrà godere di giornate miti e soleggiate. Secondo le prime proiezioni si parla di pioggia al Nord e al Centro, mentre il giorno festivo potrebbe essere interessato da un tempo variabile e a tratti non caldo. La primavera busserà alle porte italiane nel mese di maggio, con alcune Regioni del Sud in particolare che godranno di un tempo gradevole e soleggiato.

Bisognerà avere pazienza ancora alcuni giorni prima di avere dei giorni caldi, anche se la pioggia sarà sempre la benvenuta in ogni momento.