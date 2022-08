Strage in Turchia, camion contro la folla: 16 vittime e 30 feriti

By

Un altro terribile incidente in Turchia, a Derik. Un camion si infrange sulla folla travolgendo anche diverse auto: 16 morti e 30 feriti

Gravissimo il bilancio dell’incidente avvenuto a Derik nel pomeriggio di ieri. Sono 16 le vittime e 30 i feriti dopo che di un camion è finito sulla folla travolgendo diverse auto e seminando il panico tra la gente in strada. Le drammatiche immagini dello scontro, riprese da un testimone dalla sua abitazione, hanno già fatto il giro del mondo.

Incidente in Turchia, a Derik: guasto ai freni del camion

Al momento l’ipotesi è quella di un guasto ai freni. L’incidente è avvenuto a Derik nel pomeriggio di ieri, sabato 20 agosto. Un camion, nelle strade della provincia di Mardin, nel Sud Est del Paese, ha perso il controllo e si è schiantato contro una folla di persone per strada.

Lanciato ad altissima velocità, la vettura ha prima travolto diverse macchine, spazzandole come birilli, per poi infrangersi su un muro di persone. E’ quanto si evince anche dalle terribili immagini condivisi da un testimone, che con il suo cellulare ha ripreso la scena finale di quella che si attesta come una vera e propria strage.

Dal video di pochi secondi, si nota come la gente abbia tentato di scappare dopo aver visto il camion perdere il controllo e finire addosso ad altre vetture, ma senza riuscire a mettersi in salvo. Drammatico anche il bilancio, che conta 16 vittime e almeno 30 feriti. Sono 8 i pazienti in pericolo di vita, secondo quanto si apprende dai media locali.

Turchia, due incidenti sabato 20 agosto: altre 15 vittime e 22 feriti

E’ arrivato nelle scorse ore anche il comunicato da parte del ministero della Salute turco . Il Ministro Fahrettin Koca ha parlato di malfunzionamento ai freni, evitando dunque almeno per il momento la pista terrorismo.

Sul posto, dopo la tragedia, sono intervenuti oltre agli uomini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine di Derik anche diverse gru, per provare a sgombrare la strada dai tanti veicoli coinvolti.

Nello stesso giorno inoltre, un altro gravissimo incidente è stato segnalato dal governatore della provincia di Gaziantep. Anche in questo caso il bollettino delle vittime è stato gravissimo, con 15 morti e più di 20 feriti.

Pare che lo scontro sia avvenuto tra un’autopompa, un’ambulanza e una macchina con a bordo alcuni giornalisti. Tutti si stavano recando sul luogo di un altro incidente, quando un pullman ha travolto i tre mezzi che viaggiavano nella stessa carreggiata.

Lo riporta l’agenzia di stampa turca Dha.