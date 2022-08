Bagnaia vince ancora! Terzo trionfo consecutivo per Pecco!

La Ducati di Pecco Bagnaia domina anche il Gran Premio D’Austria comandando la gara dal primo all’ultimo giro e rosicchiando altri cinque punti in classifica al campione del mondo in carica Quartararo che conquista un ottimo secondo posto nonostante le difficoltà



Continua senza interruzioni la rincorsa al mondale di Pecco Bagnaia, dopo la pausa estiva il pilota della Ducati è stato praticamente perfetto conquistano tre Gran Premi consecutivi e riducendo sensibilmente il distacco in classifica da Fabio Quartararo.

Nel tredicesimo round del Mondiale di MotoGP è ancora Bagnaia ad arrivare davanti a tutti in una gara dominata dalla Ducati che anche oggi si è dimostrata nettamente superiore alla Yamaha.

Bagnaia vince ancora, mondiale riaperto?

Il Mondiale sembra ormai oggettivamente abbastanza indirizzato, Quartararo ha ancora ben 44 punti di vantaggio sul pilota italiano, tanti soprattutto se si considerano le straordinarie abilità del campione del mondo in carica della Yamaha che anche oggi, tra mille difficoltà, è riuscito comunque a piazzarsi al secondo posto limitando al minimo i danni.

Comunque vada a finire la stagione però il pilota della Ducati sta dimostrando di aver raggiunto un livello ormai altissimo candidandosi il prossimo anno come uno dei favoriti assoluti alla vittoria della classifica mondiale.

La scuderia italiana festeggia sia con la vittoria di Pecco Bagnaia che con il terzo posto di Miller, bravo a lottare fino alla fine con il pilota italiano per la vittoria finale nel Gran premio d’Austria.

Ottima prova anche per Marco Bezzecchi che dopo una qualifica difficile rimonta ben undici posizioni tagliando il traguardo al nono posto.

Giornata sfortunata invece per Enea Bastianini che è costretto al ritiro dopo appena sei giri per un problema ai freni della sua moto.

Giornata amara per l‘Aprilia che, come sempre, fatica enormemente sul tracciato austriaco con quietando il miglior piazzamento della storia su questo circuito con il sesto posto di Aleix, tredicesimo il compagno di squadra Mavericks Vinales.

Appuntamento al 4 settembre quando a San Marino il nostro Pecco Bagnaia proverà a completare il poker per tenere ancora più vivo questo Mondiale che da la sensazione di potersi chiudere definitivamente da un momento ad un altro.

Basterebbe soltanto una vittoria infatti a Fabio Quartararo per mettere il definitivo punto esclamativo su un Mondiale che vincerà con merito, avendo dimostrato di essere senza dubbio il pilota più continuo e versatile durante tutta la stagione fin qui disputata.