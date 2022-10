Strage a Seul durante la festa di Halloween | Sale a 146 il bilancio dei morti

Strage a Seul, la città è stata scossa da una tragedia che sta purtroppo vedendo aggiornato il bilancio dei morti minuto per minuto. I festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in una catastrofe che ha condotto alla morte 146 persone e purtroppo il dato è provvisorio.

Una festa all’aria aperta per Halloween, in uno dei quartieri di Seul della movida più in voga, ovvero Itaewon, si è trasformata in una catastrofe da un momento all’altro. Le cause sono ancora da accertare e gli inquirenti stanno analizzando attentamente la situazione. Ora la fase critica sono i soccorsi che sono arrivati da ogni parte del paese.

Strage a Seul durante la festa di Halloween

Nel quartiere Itaewon si stava svolgendo la festa di Halloween, che ha radunato più di 100.000 persone ad un tratto si è scatenato il caos. La folla nella ressa e nel panico, le cui cause non sono ancora note, ha generato una reazione smisurata.

Nel fuggi fuggi numerose persone sono rimaste schiacciate sotto le altre in fuga e si sono verificati moltissimi episodi di arresto cardiaco.

I video dei media locali mostrano uno scenario inconfutabile ovvero una folla immensa di gente che scappando ha generato uno tsunami umano. Purtroppo ciò che è emerso quando la folla è riuscita a defluire ha lasciato impietriti i soccorritori che hanno chiesto rinforzi da tutto il paese.

Bilancio in costante aumento

La strage di Seul è apparsa davvero grave e ciò che hanno visto i soccorritori quando la folla è smaltita è stato allucinante. Decine e decine di persone riverse a terra in condizioni disperate e feriti ovunque.

L’ultimo bollettino delle autorità di Seul parla di 146 morti e centinaia di feriti. È stato necessario richiedere ulteriore aiuto per poter intervenire tempestivamente. Il responsabile dei vigili del fuoco di Seul ha spiegato che sono ben 400 i soccorritori arrivati dal resto del paese.

Ma un ringraziamento speciale da parte delle autorità sudcoreane va ai sanitari, che hanno cercato di salvare più vite possibili sul campo.

Nonostante non fosse del tutto sicuro e le condizioni erano evidentemente critiche ma loro l sono riusciti comunque a salvare un numero importantissimo di cittadini.

Dopo questa immensa tragedia gli Usa hanno voluto mandare un messaggio alla Corea del Sud e hanno offerto il loro sostegno.

Jake Sullivan, consigliere della Casa Bianca, ha dichiarato: “Le informazioni che arrivano da Seul sono strazianti. I nostri pensieri vanno a coloro che hanno propri cari coinvolti. Gli Stati Uniti sono pronti a offrire alla Corea del Sud tutto l’aiuto necessario”.