Principe Harry, ve lo ricordate 20enne? A quell’età faceva strage di cuori | FOTO

By

Era il ribelle Principe Harry a conquistare il cuore di tutte le ragazze: vogliamo ricordare com’era quando aveva 20 anni?

Era bellissimo, ribelle e con quel sorriso disarmante che ricorda ancora oggi sua madre Lady Diana. Il secondogenito di Carlo e Diana ha sempre fatto parlare di sè, sin da adolescente e soprattutto dopo il grande lutto che lo ha colpito improvvisamente. Nessuno potrà mai dimenticare la tristezza nei suoi occhi il giorno del funerale della sua amatissima madre. In qualche modo ha sempre voluto seguire le sue orme, renderla fiera in ogni giorno della sua vita. Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e scopriamo quanto era bello a 20 anni? C’è chi non lo ha mai visto così.

Harry, il principe ribelle

Lady Diana ha dato alla luce Harry il 15 settembre 1984, fratello di William e figlio dell’attuale Re Carlo III. Capelli rossi, sorriso affascinante e una grande personalità che ha messo sin da subito in ombra il fratello ligio al dovere e al protocollo.

Nel 1997 Harry e suo fratello vengono colpiti da un lutto improvviso da cui è impossibile riprendersi: la morte della madre Diana Spencer. La vita del Principe dai capelli rossi è sempre stata messa in prima pagina e lui ha voluto combattere nel tempo l’insistenza dei media che hanno rovinato la vita della madre per sempre.

Una adolescenza particolare la sua, con la Regina Elisabetta che lo ha coperto in ogni modo possibile per poi proteggerlo sino a quanto ha potuto. Dopo alcuni anni ha conosciuto Meghan Markle e i due si sono sposati nel 2018 in diretta internazionale. I due hanno poi avuto due bambini, il piccolo Archie e la piccola Lilibet Diana – due nomi che hanno voluto omaggiare la Sovrana e Lady Diana.

È poi stato un susseguirsi di delusioni, passi indietro sino alla drastica decisione di lasciare i doveri da Reali per trasferirsi a Los Angeles. Una vita nuova per Harry e Meghan, che conosciamo tutti. Ma è il momento di fare un piccolo passo indietro nel tempo a quando aveva solo 20 anni ed era bellissimo.

Principe Harry a 20 anni: faceva innamorare tutte le ragazze

Il principe Harry all’età di 20 anni era nel pieno della sua bellezza e del suo fascino. Un ragazzo che ha preso tutto da sua madre, come l’ironia – l’intelligenza e quel sorriso capace di far innamorare tutte le donne del mondo.

Oggi ha messo la testa a posto, ma Harry è sempre stato il ribelle dai capelli rossi che mette in ombra il serissimo William. Negli ultimi anni ha collezionato un gossip dopo l’altro e si è messo in situazioni imbarazzanti. Ovviamente, di lui si devono anche ricordare tutti quanti i suoi impegni per il volontariato, portando avanti tutti i progetti di sua mamma con grande orgoglio.

Quando aveva solo 16 anni, per esempio, il padre ha scoperto tramite una prima pagina dei giornali che il figlio ha fatto uso di alcune sostanze leggere. Il Principe Carlo lo ha punito mandandolo in rehab per un giorno.

Non sono passati inosservati anche i suoi travestimenti nel tempo, con bravate di ogni tipo. I giornali lo hanno immortalano in ogni modo, persino completamente nudo. Prima di Meghan, il bellissimo Harry ha incontrato tantissime donne e ci sono stati non pochi flirt (presunti o veri che siano) tra super modelle e donne di spettacolo.

Inutile girarci intorno, se oggi il Principe Harry è bellissimo e maturo – a 20 anni era ancora più affascinante: da perdere completamente la testa.