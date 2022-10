“Vendevo fiori ai semafori”, Tina Cipollari prima della fama: lo scatto dal passato

La vita è fatta per crescere, cambiare e, perché no, realizzare i propri i sogni. Tina Cipollari oggi è una donna realizzata e dal carattere forte, una professionista e una mamma innamorata dei suoi tre figli. Ma com’era prima di diventare famosa? E soprattutto, che persona si nasconde dietro al personaggio che noi tutti conosciamo? Scopriamolo insieme.

Maria Concetta Cipollari, in arte Tina, è nata a Viterbo il 14 novembre 1966 e, ad oggi, è uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Con il suo ruolo di opinionista al dating show Uomini e Donne, infatti, entra ogni giorno nelle case degli italiani, donando loro tanto, tanto divertimento.

Non tutti sanno, però, che Tina è approdata nello studio del programma di Maria De Filippi in qualità di tronista. Grazie al suo carattere forte e determinato e all’atteggiamento da “vamp” che per anni l’ha contraddistinta, la Cipollari ha ottenuto moltissimo successo, e Maria ha deciso di affidarle l’importante ruolo che, a tutt’oggi, svolge ancora con grande impegno e dedizione.

Cosa sappiamo, però, della donna che si nasconde dietro la “vamp“? Chi è davvero Tina Cipollari? A conoscere qualche dettaglio in più sulla sua storia ci ha aiutato proprio lei, la celebre opinionista, ospite della puntata di domenica 23 ottobre di Verissimo.

Tina Cipollari: dalla sua casa di campagna al successo

Domenica 23 ottobre, come di consueto, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talk show Verissimo. Tra gli ospiti, anche Tina Cipollari la quale, oltra presentare il suo nuovo libro dal titolo Piume di struzzo – Storia di una donna, ha anche raccontato un po’ di sé, della sua storia e della vita prima della fama.

Il successo, infatti, per Tina è arrivato nel 2001, anno in cui è approdata a Uomini e Donne in qualità di tronista. La sua presenza in tv di certo non è passata inosservata e, l’anno successivo, ha anche partecipato al celebre programma condotto da Maurizio Costanzo Buona Domenica.

Tina, da giovane, è sempre stata una ragazza piena di sogni nel cassetto, ma non avrebbe mai immaginato che, un giorno, la popolarità avrebbe bussato alla sua porta.

Come ha raccontato a Verissimo, infatti, la Cipollari ha trascorso tutta la sua infanzia in campagna. I suoi genitori svolgevano la professione di contadini e lei, una volta diventata più grande, ha svolto diversi lavori, non solo per aiutare la sua mamma, ma anche per acquisire presto la sua indipendenza.

“Mi inventavo delle cose come andare a fare la cicoria.”

ha rivelato Tina nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin,

“Vendevo la mimosa ai semafori quando era il periodo della fioritura […].”

L’arrivo a “Uomini e Donne”

Tina Cipollari, ad oggi, è un vero e proprio pilastro del dating show Uomini e Donne, ma non tutti sanno che lì, in quello studio, Tina ci è arrivata per caso, grazie a sua sorella.

A Verissimo, infatti, la Cipollari ha raccontato che sua sorella guardava spesso il programma della De Filippi e che, a chiamare la redazione, fu proprio Tina.

Il giorno del provino, però, sua sorella non volle presentarsi, e così si presentò lei. Fu proprio quello il momento in cui, per la giovane sognatrice originaria di Viterbo, si aprirono le porte del successo.