Stoltenberg parla con Turchia, Svezia e Finlandia per allargare la NATO

Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Stoltenberg, negozia al vertice di Madrid per Erdogan di revocare il veto sull’ingresso di Stoccolma ed Helsinki nell’organizzazione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si incontra oggi al vertice della NATO a Madrid con i leader di Svezia e Finlandia per discutere dell’ingresso dei due paesi nordici nell’Alleanza. All’incontro, il più alto livello da quando Ankara ha annunciato la propria riluttanza all’ingresso di Stoccolma ed Helsinki nell’organizzazione, sarà presente anche il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, oltre allo stesso Erdogan, il presidente della Finlandia, Sauli Niinistö, e il Primo Ministro svedese, Magdalena Andersson.

Stoltenberg cerca di allargare la Nato

“Non posso fare promesse, ma vi assicuro che stiamo lavorando attivamente per fare progressi perché le richieste di Finlandia e Svezia sono storiche, rafforzeranno la loro sicurezza e la NATO e sarà qualcosa che contribuirà alla stabilità nell’Euro – Area atlantica”, ha detto Stoltenberg lunedì in una conferenza stampa a Bruxelles prima del vertice che inizia oggi nella capitale spagnola e durerà fino a giovedì.

Finlandia e Svezia hanno chiesto di aderire alla NATO a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, ma il processo di adesione è stato complicato perché la Turchia, membro dell’Alleanza, accusa Helsinki e soprattutto Stoccolma di proteggere i gruppi terroristici, principalmente ai lavoratori del Kurdistan Party (PKK), e per le restrizioni alla vendita di armi che Stoccolma ed Helsinki hanno imposto ad Ankara nel 2019. L’incontro di martedì, però, non significa necessariamente la vicinanza di un accordo, come ha sottolineato lunedì il governo turco.

Il principale consigliere per la politica estera di Erdogan, Ibrahim Kalin, ha detto alla stampa del suo paese che l’incontro di martedì non implica un accordo imminente. “Partecipare a questo vertice non significa che faremo un passo indietro rispetto alla nostra posizione. Stiamo conducendo una trattativa. Ha molte fasi”, ha detto.

La Turchia ha rapidamente posto ostacoli al processo di adesione

Il primo ministro svedese ha tenuto un incontro con Stoltenberg a Bruxelles lunedì. Al termine dell’incontro, ha espresso la sua “speranza” in un riavvicinamento delle posizioni prima dell’inizio del vertice dell’alleanza militare a Madrid.

“La mia grande speranza è che questo dialogo possa concludersi con successo nel prossimo futuro, idealmente prima del vertice”, ha affermato Andersson. Una svolta in questi colloqui “consentirebbe a Svezia e Finlandia di avviare immediatamente i processi di adesione [alla NATO] e un tale risultato sarebbe una buona notizia per Svezia e Finlandia”, ha aggiunto il primo ministro svedese. Il segretario generale della Nato ha anche affermato lunedì che l’inizio del vertice dell’Alleanza Atlantica a Madrid non è una scadenza definitiva per il raggiungimento di un accordo tra le parti.

“Il vertice [di Madrid] non è mai stato una scadenza. Sono presenti tutti i leader della NATO, così come i leader di Svezia e Finlandia. Quindi questo ci offre un’opportunità da non perdere per vedere quanti progressi possiamo fare”, ha spiegato. “L’unica cosa che posso promettere è che stiamo lavorando il più duramente possibile per trovare una soluzione il prima possibile”, ha aggiunto Stoltenberg.

A Helsinki, il presidente finlandese Sauli Niinistö ha dichiarato lunedì che gli intensi colloqui hanno suggerito che “le cose sembrano un po’ meglio di una settimana fa”: “Ma non farò previsioni su alcun tipo di accordo“, ha aggiunto. Il 18 maggio i ministri degli Esteri svedese e finlandese hanno formalmente consegnato a Stoltenberg le richieste per l’adesione dei due paesi nordici alla Nato, in un contesto segnato dalla guerra russa in Ucraina.

Tuttavia, la Turchia ha rapidamente posto ostacoli al processo di adesione annunciando il suo veto sull’ingresso dei due Stati nella NATO, il cui ingresso deve essere approvato all’unanimità da tutti i paesi membri.