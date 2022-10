Giancarlo Magalli, avete mai visto la figlia? È bellissima | FOTO

Giancarlo Magalli, uno dei conduttori più amati della Rai, ha una figlia bellissima. Lei è molto famosa, la conoscete sicuramente. Ecco dove l’avete vista.

Sapete che il conduttore Giancarlo Magalli è papà di una giovane ragazza che è una vera e propria regina del web? Forse non sapete che proprio lei è la figlia di lui. Incredibile.

Giancarlo Magalli, il conduttore che ha fatto la storia della Rai

Nato a Roma nel 1947, Giancarlo Magalli è presente da tanti anni in televisione. Prima di approdare sul piccolo schermo, ha dedicato la sua vita agli studi. Dopo la maturità classica studia scienze politiche a Roma e poi Economia e Commercio a Messina.

Il suo esordio sul piccolo schermo lo possiamo datare nel 1977, quando inizia a scrivere come autore di diverse trasmissioni televisive, tra queste “Non stop”. Seguiranno poi altri programmi di successo ai quali ha collaborato sempre come autore, come “Pronto, Raffaella?” e “Pronto, chi gioca?”.

Sicuramente però tutti lo ricordiamo per essere stato per tantissimi anni, più precisamente dal 1991 al 2021, il conduttore di “I fatti vostri” su Rai 2. Per quanto riguarda la sua vita privata, Giancarlo Magalli ha avuto due donne importanti.

La prima è Carla Crocivera che l’ha reso papà di Manuela e la seconda è invece Valeria Donati con la quale ha avuto un’altra figlia, Michela. Oggi vogliamo parlarvi proprio di una delle due bellissime figlie di Giancarlo. Una di loro è famosissima, la conoscete anche voi senza ombra di dubbio.

Chi è la figlia famosa del noto conduttore Rai

Giancarlo Magalli ha due bellissime figlie, Manuela, che è nata dalla sua relazione con Carla Crocivera e Michela, che invece è nata dal suo amore con Valeria Donati, la donna sposata nel 1989 e da cui si è separata nel 2008. Oggi vogliamo parlarvi di Michela che è molto conosciuta, soprattutto sui social network.

Classe 1994, Michela Magalli nasce a Roma. Appassionata di moda e arte, lavora come content creator e come influencer, pure con grande successo, possiamo aggiungere. Lifestyle e travel, le sue passioni più grandi che condivide con i suoi tantissimi seguitori sui suoi social network.

In particolare su Instagram, Michela è molto seguita. Sulla famosa piattaforma conta ben oltre 37 milioni di follower. Ogni giorno pubblica scatti che la ritraggono, bellissima, mentre svolge per l’appunto il suo lavoro da influencer.

Ma non è solo un portfolio professionale, il profilo Instagram di Michela, sul quale invece potrete trovare anche immagini della sua vita privata, scatti per esempio tenerissimi di lei da piccina con il famoso papà Giancarlo.

Michela, a differenza della sorella Manuela, adora i riflettori e l’abbiamo vista proprio recentemente anche in tv con il papà. Dove, vi state chiedendo? Nella trasmissione di Milly Carlucci, “Il cantante mascherato”, nel costume della Lumaca.

Quali altre informazioni possiamo darvi più sulla bella figlia d’arte? Vi possiamo dire che è fidanzata con Luca Pica, un famoso videomaker, video editor e fotografo che conta oltre 46 milioni di follower. Il suo profilo Instagram è uno spettacolo, provate a dare una sbirciatina: gli scatti che troverete vi lasceranno senza fiato. Meravigliosi.

Michela è una donna realizzata, dunque, sotto ogni punto di vista, sia professionale che privato. Tutto procede a gonfie vele nella sua vita. Tra i suoi progetti futuri c’è sicuramente il desiderio di lanciare un brand di moda tutto suo.

Che rapporto ha Michela con papà Giancarlo? Bellissimo. Il conduttore in più occasioni ha parlato delle sue figlie e in particolare di Michela, la sua piccolina di casa e la sua pupilla, la luce dei suoi occhi. I due si vogliono tantissimo bene. Magalli è per lei non solo un papà ma anche un amico e un confidente.