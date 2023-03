Stephen King torna con il suo nuovo romanzo: ecco quando

Il re del thriller letterario Stephen King sta per tornare con un altro romanzo, intitolato Holly, che vedrà protagonista un personaggio già incontrato in un’altra trilogia. Ecco quando arriverà il nuovo lavoro dello scrittore.

Decine e decine di romanzi horror e thriller, un successo planetario e ancora tanto da raccontare: questo è Stephen King, lo scrittore di fama mondiale che è pronto a regalare a tutti i suoi fan un nuovo romanzo.

Prossimamente, infatti, arriveranno le sue nuove pagine in cui chi conosce bene il suo universo incontrerà ancora una volta un personaggio molto conosciuto.

Stephen King torna con un nuovo romanzo

Era già nell’aria, Stephen King il re dell’horror lo aveva già annunciato: quest’anno uscirà il suo nuovo romanzo, intitolato “Holly”.

Un libro di 464 pagine, che uscirà il prossimo autunno ovvero il 5 settembre, in contemporanea sia negli Stati Uniti, edito da Scribner, in Gran Bretagna da Hodder & Stoughton e anche in Italia, edito da Speling & Kupfer.

Il titolo del romanzo di King non è casuale: molti suoi assidui lettori avranno già in mente il nome Holly, infatti la protagonista di questo libro sarà Holly Gibney, comparsa già nella trilogia di Bill Hodges.

Il primo romanzo in cui è stata introdotta è “Mr. Mercedes”, per poi tornare in “The Outsider” e “If it bleeds”.

Ora Holly Gibney torna per risolvere un caso, su una serie di sparizioni che invade la quiete di una cittadina del Midwest, come riporta la trama ufficiale ad oggi diffusa.

Stephen King già lo scorso anno aveva parlato di questo ritorno, in diverse interviste. Nel podcast “The Kingcast” ha infatti detto: “Non potrei mai lasciare andare Holly Gibney, dai libri di Mr. Mercedes. Voglio dire, doveva essere una comparsa e in un certo senso ha rubato il libro e mi ha rubato il cuore e così…ho appena finito un romanzo che si chiama Holly ed è tutto suo”

Le premesse sono delle migliori per tutti coloro che amano il genere dell’autore americano, che è entusiasta di questo ritorno.

La trama di Holly

Dopo l’annuncio ufficiale dell’uscita il prossimo settembre, le case editrici hanno pubblicato la sinossi ufficiale di “Holly”, nuovo romanzo di Stephen King.

A quanto pare, ci sarà un’altra avventura avvincente da leggere e i lettori sono pronti a riscoprire questo personaggio.

Holly è cambiata: da timida ma coraggiosa reclusa in Mr. Mercedes è diventata un’investigatrice a tutti gli effetti.

In questa nuova storia, la protagonista cerca di godersi una vacanza quando una disperata telefonata cambia tutto.

Al telefono è la voce rotta di Penny Dahl, che contatta l’agenzia investigativa Finders Keepers perché vuole a tutti i costi ritrovare sua figlia scomparsa.

Anche se all’inizio è riluttante all’idea, Holly Gibney si appassionerà presto al caso, mettendosi quanto prima sulle tracce di Bonnie Dahl.

Per risolvere questa intricata indagine, Holly Gibney dovrà appellarsi a tutto il suo talento, per superare con la sua furbizia i due sospettati principali.

Non ci resta che attendere la pubblicazione per leggere questa nuovissima avventura del re del brivido.