Stéphanie di Monaco, lo scatto che sorprende i sudditi: non se l’aspettavano

Ricompare inaspettatamente assieme a Stéphanie di Monaco una persona che nessuno si aspettava di vedere. Eccola in questo scatto che sta stupendo moltissimo i sudditi.

Vi mostriamo qual è lo scatto che sta facendo il giro del web e che ha lasciato i sudditi della famiglia Grimaldi a bocca aperta.

La foto che sta facendo il giro del web

Stéphanie di Monaco è l’amatissima reale della famiglia Grimaldi. Spesso al centro dell’attenzione, la donna è abituata agli scatti dei paparazzi e alle domande, anche scomode, dei giornalisti.

Nonostante nell’arco della sua vita i riflettori le siano stati spesso puntati addosso, la di Monaco ha sempre mantenuto un basso profilo. Si contraddistingue per la sua sobrietà e per il rispetto del protocollo reale, che probabilmente non ha mai infranto.

Di recente, la reale è tornata al centro dell’attenzione dei media per uno scatto davvero inaspettato, che ha lasciato senza parole moltissimi fan della famiglia Grimaldi.

I sudditi sono rimasti a bocca aperta e hanno cominciato a chiedere maggiori chiarimenti. Ecco che di seguito vi sveliamo qual è lo scatto che sta facendo scalpore tra alcuni.

Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet di nuovo insieme

Di recente, Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet si sono mostrati di nuovo insieme in uno scatto davvero inaspettato. I due si sono fatti fotografare in occasione del compleanno della figlia, Pauline.

In molti tra i sudditi non si aspettavano di rivedere gli ex coniugi insieme. Altri, invece, hanno dato per scontato che i due fossero rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei due figli che hanno in comune.

I due si erano conosciuti molto tempo fa, quando al Ducruet, una volta entrato nel corpo di polizia del Principato di Monaco, fu dato il compito di controllare la famiglia reale. Nel 1991, mentre Ducruet seguiva la principessa Stéphanie che stava pubblicizzando il suo secondo album, i due si sarebbero innamorati.

Nel 1992 sarebbe cominciata la loro storia d’amore, che avrebbe in seguito portato alla nascita del primogenito Louis, nato proprio nel 1992, e della seconda figlia, Pauline, nata, invece, nel 1994.

La coppia si sarebbe poi sposata, con rito civile, nel 1995. Soltanto un anno dopo, i due si sarebbero lasciati a seguito della pubblicazione di alcuni scatti che vedevano Ducruet in compagnia con una modella, Muriel Houtteman.

Da quell’episodio sono trascorsi ormai 27 anni. Oggi, a quanto pare, i due sono tornati a essere in buoni rapporti. Di recente, si sono fatti fotografare proprio in occasione del compleanno della figlia, che è affezionatissima sia alla mamma che al papà.

Nella foto vediamo a sinistra Daniel Ducruet, sorridente e praticamente identico ai tempi in cui ha partecipato al reality italiano “La Fattoria“; al centro c’è la bellissima Pauline, mentre sulla destra troviamo proprio Stéphanie di Monaco.

La foto ha lasciato senza parole molti tra i sudditi, proprio perché sono ormai rare le foto recenti che ritraggono la principessa con l’ex marito. Nonostante ciò, evidentemente i due continuano a frequentarsi per il bene dei figli.