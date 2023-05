Matteo Berrettini non sarà al Roland Garros: “Non sono pronto”

Intervenuti tramite social, Matteo Berrettini ha fatto sapere di non essere ancora pronto per il Roland Garros: “Sto facendo progressi ma non farò in tempo”.

Matteo Berrettini da appuntamento agli Open di Stoccarda. Il tennista romano, dopo aver saltato il torneo del Foro Italico per il secondo anno di fila, rinuncia anche al Rolland Garros di Parigi, del prossimo 28 maggio. Il comunicato su Instagram: “La riabilitazione procede bene, ma non farò in tempo per Parigi. Ci vediamo a Stoccarda“.

Matteo Berrettini, niente Rolland Garros: l’annuncio su Instagram

Matteo Berrettini è intervenuto nel pomeriggio di oggi sui propri canali social ufficiali per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute. Niente da fare, Berrettini darà forfait anche a Parigi, dopo aver salutato anche la tanto cara tappa di Roma.

Non competere per gli Internazionali in casa propria è stato un duro colpo emotivo per il campione originario proprio della Capitale, (seconda assenza consecutiva al Foro Italico) che comunque non si perde d’animo e punta a Stoccarda, all’Atp 250. Troppo vicino per recuperare il Roland Garros, che prenderà il via il prossimo 28 maggio – fino all’11 giugno -. Per quanto riguarda la tappa tedesca invece, il torneo inizierà il 12 giugno, a ridosso della fine dello Slam. Ecco perché lì Matteo potrà esserci, con quasi un mese di fisioterapia sulle gambe, pronto di nuovo per competere ai massimi livelli.

Finalista a Wimbledon nel 2021, proprio da quell’estate gli infortuni hanno iniziato a minare il percorso del grande talento romano. Subito dopo il secondo posto nel torneo più prestigioso ed antico del Grande Slam infatti, era arrivato l’acciacco contro Zverev nel mese di novembre, che gli era costato non solo il ritiro ma anche tante lacrime e un periodo di sconforto – all’apice della fama e della carriera sportiva -.

Matteo Berrettini torna a Stoccarda: il post Instagram

“Ci vediamo a Stoccarda“. Conclude così il suo post Instagram Matteo Berrettini, condiviso nel pomeriggio di oggi per comunicare ai fan del suo forfait al torneo francese.

Stavolta per il numero 20 della classifica ATP non si è dato per vinto. L’infortunio risalente al terzo turno del torneo di Montecarlo sta per essere superato e su Instagram Matteo si dice fiducioso. In inglese nella didascalia della foto scrive: “La mia riabilitazione sta facendo buoni progressi, e non vedo l’ora di tornare a competere. Non sarò pronto per il torneo di Parigi, ma sarò in campo per gli Open di Stoccarda“. Ipotesi conferma, quella del forfait parigino. Inizialmente si pensava che Berrettini potesse puntare a Lione o a Ginevra, mentre i più pessimisti avevano parlato di abbandono di tutta la stagione sulla terra rossa.

Lo stop era arrivato a causa di un problema muscolare. Un infortunio agli addominali, l’ennesimo per il tennista, che lo aveva costretto a saltare la gara dei quarti di finale di Montecarlo.

Una carriera, a 27 anni, che promette ancora tanti successi per il tennista che negli ultimi due anni ha visto la sfortuna mettergli i bastoni tra le ruote ripetutamente. L’augurio è che gli infortuni lascino in pace una volta per tutte Berrettini, che adesso punterà alla riconquista della 10ma posizione in classifica ATP.