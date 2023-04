“È incinta”, cicogna in casa Grimaldi? L’indizio non è sfuggito ai sudditi | FOTO

Sicuramente, ciò che accade in casa Grimaldi non passa inosservato. Poco fa, è scoppiata un’indiscrezione bomba che ha sconvolto i sudditi. La famiglia reale di Monaco si sta per allargare: cicogna in casa Grimaldi! Proprio lei sarebbe incinta, l’indizio ha attirato subito l’attenzione: tutti i dettagli.

Ai sudditi dei Grimaldi non sfugge proprio niente, infatti, nelle scorse ore è saltata fuori una nuova indiscrezione che sta facendo tremare l’intera famiglia reale di Monaco. Incredibile, ma proprio lei starebbe aspettando un bebè. I rumors non si fermano, soprattutto dopo questa grande notizia che riguarda l’allargamento della famiglia. La foto non lascia dubbi: vediamola e scopriamo di più.

Cicogna in casa Grimaldi: l’indiscrezione bomba

I rumors in casa Grimaldi fanno sempre molto scalpore nel cuore dei sudditi. In particolare, la cronaca rosa non smette di rincorrere Charlene e Alberto di Monaco. Da sempre i due sono al centro dell’attenzione e sulle copertine di gossip.

Per non parlare di quando si mostrano in pubblico. I sudditi riescono sempre ad intravedere qualche novità sulla coppia. Negli scorsi mesi, si parlava di crisi e addirittura di un possibile divorzio.

Fortunatamente, quei momenti sembrano passati, infatti, una nuova foto ha attirato l’attenzione del pubblico. Nel dettaglio, degli scatti hanno mostrato il pancino sospetto di Charlene di Monaco: scopriamo cosa è accaduto.

Charlene di Monaco incinta? La foto non lascia dubbi

I sospetti sono iniziati proprio alla messa commemorativa del Principe Ranieri. Dopo tantissimo tempo, Charlene si è mostrata in pubblico insieme ad Alberto e ovviamente ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Dalle foto si può notare una leggera rotondità sul ventre.

Anche il suo outfit ha scatenato diversi sospetti, infatti, per ricordare il Principe scomparso 6 aprile 2005, ha deciso di sfoggiare un leggero cappotto grigio lungo a vita alta. Sotto al soprabito aveva un top a quadri e una gonna lunga.

Come accessorio ha scelto anche una cinta in pelle. In molti hanno pensato che la principessa Charlene abbia deciso di indossare un outfit di questo tipo proprio per nascondere questa presunta gravidanza. Sicuramente è un look che non evidenzia molti punti del corpo, anzi, tende a nasconderli.

Questa scelta di stile ha fatto scatenare i gossip, infatti, nelle scorse ore è saltata fuori un’indiscrezione bomba proprio su questa presunta gravidanza. Secondo alcuni, la coppia sarebbe pronta all’arrivo del terzo figlio. Eppure ultimamente si vociferava che Charlene e Alberto di Monaco si sarebbero separati molto presto.

A quanto pare non è così, le foto rivelano tutt’altra cosa. Inoltre, un dettaglio che non è passato inosservato è senza dubbio quando Charlene ha cercato di coprire la sua pancia mettendo i suoi due figli davanti a lei. Si tratterebbe di una mossa strategica, ma dobbiamo precisare che nessuno finora ha la certezza sulla gravidanza della principessa. Proprio per questo, non ci rimane che aspettare per scoprire altri aggiornamenti.