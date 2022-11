Stéphanie di Monaco, conoscete la figlia? Più bella della mamma | FOTO

Stéphanie di Monaco, avete visto la sua splendida figlia? Che bellezza straordinaria, è davvero uno spettacolo! Tanto somigliante a nonna Grace Kelly, la giovane farebbe perdere la testa a qualsiasi uomo.

Avete mai visto la nipote di Alberto II e di Charlene di Monaco? Bella come la compianta principessa monegasca, Grace Kelly, la figlia di Stéphanie è uno schianto.

Stéphanie di Monaco, mamma orgogliosa

La sorella minore del principe Alberto e di Carolina di Monaco, ultimogenita del principe Ranieri e della defunta Grace Kelly è da sempre definita la Royal Rebel, la Reale ribelle, proprio come la sua nipotina prediletta Charlotte Casiraghi: non a caso, zia e nipote vanno particolarmente d’accordo.

Ma perché viene definita la ribelle scalmanata di casa Grimaldi? Stéphanie ha sempre fatto parlare di sé per la sua vita sregolata e un po’ fuori dagli schemi. Più volte e in diverse occasioni, ha violato il protocollo reale facendo sfigurare la famiglia monegasca.

Il suo carattere esuberante e peperino l’ha portata a combinare tanti guai. La sua vita sentimentale, poi, che casino! La bella principessa ha avuto tre uomini importanti nella sua vita e tre straordinari figli.

Oggi vogliamo parlarvi della sua ultimogenita. L’avete mai vista? Lei è uno spettacolo della natura: bionda, alta e seducente, somiglia tanto alla nonna Grace Kelly. Ecco chi è la famosa “principessina”.

Chi è la bellissima figlia della principessa monegasca

Stéphanie di Monaco ha tre splendidi figli: Louis nato nel 1992 e Pauline nata nel 1994 dalla sua relazione con Daniel Ducruet con il quale rompe ogni rapporto e pure il matrimonio, nel 1996. La principessa ha però anche una terza figlia nata nel 1998 dal suo amore con una sua guardia del corpo, John Raymond Gottlieb. Oggi vogliamo parlarvi proprio di lei, della splendida Camille.

La terzogenita di Stéphanie di Monaco è frutto di una relazione durata pochissimo tempo con Jean Raymond Gottlieb che per anni è stato il bodyguard della principessa. I due si sono innamorati tra le mura di palazzo Reale, hanno avuto una storia appassionata e dal loro amore è nata Camille.

L’ultimogenita di Stéphanie, a differenza di Louis e Pauline, non avrà mai un ruolo di rilievo nella famiglia reale, né un titolo da principessa dato che il suo papà non ha sangue blu e soprattutto non è sposato con Stéphanie.

Camille nemmeno è in linea di successione al trono monegasco. In poche parole, la terza figlia della principessa monegasca, non sarà mai definita “Sua Altezza”. Bella come il sole, somiglia tanto alla nonna Grace Kelly.

Sebbene non sarà mai una futura reggente del Principato, a corte tutti l’adorano. Gli zii Alberto e Charlene, per esempio, trascorrono molto del loro tempo con lei. Bionda, occhi magnetici, sguardo accattivante, Camille sembra identica alla sua mamma da giovane.

Amante degli animali, passione questa che condivide con Stéphanie, spesso interviene sui social network e in particolare su Instagram dove è molto attiva, mentre si mostra alle prese con enti e associazioni di beneficenza che si occupano di salvare i randagi.

Lei stessa ha vissuto solo qualche tempo fa un trauma scioccante: la morte del suo adorato cagnolino che era come un figlio. A differenza degli altri membri della famiglia reale monegasca, Camille cerca di rimanere lontana dai riflettori.

Con i suoi fratellastri ha un ottimo rapporto così come anche con la mamma con la quale condivide tante e diverse passioni. Amante della moda, proprio come la cugina Charlotte, musa di Chanel, indossa spesso outfit straordinari che mettono in risalto la sua figura.

La somiglianza con nonna Grace Kelly è impressionante: la figlia di Stéphanie di Monaco è davvero uno spettacolo per gli occhi.