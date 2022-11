Principe Filippo, 90 anni dopo si scopre il figlio illegittimo: la regina non è la madre

Dopo la morte della Regina Elisabetta emergono dei retroscena relativi alle sue nozze con Filippo e che sono stati tenuti nascosti per 90 anni.

Queste informazioni sono state tenute segrete dal Duca di Edimburgo per oltre novant’anni al fine di proteggere la dignità e la posizione di sua moglie la Regina Elisabetta.

La scomparsa della Regina Elisabetta

Non sono passati nemmeno tre mesi dalla scomparsa della Regina Elisabetta ma già molte cose sono successe in Inghilterra. In primis, le dimissioni del Primo Ministro durato pochissimo ma anche la salita al trono di suo figlio Carlo. Proprio lui non ha neanche firmato le carte per la successione che è già diventato un protagonista di meme sul web.

Proprio il popolo della rete non l’ha visto di buon occhio dato che è un sovrano che ha dovuto attendere ben 70 anni per poter iniziare a lavorare. Molti si aspettavano che abdicasse per lasciare il trono a suo figlio ma così non è stato. Una cosa, però, accomuna il pensiero di tutti: quello che non ci sarà mai più un sovrano come Elisabetta.

Anche se, durante il suo regno, sono state molte le magagne e le insabbiature di fatti che sono stati commessi e tenuti nascosti non solo ai sudditi. Alcuni ricordano Filippo, deceduto in piena pandemia.

Le amanti e i figli segreti

Stando ad alcune fonti vicine al palazzo, infatti, alla morte di Filippo la Regina Elisabetta ha dovuto fare i conti con delle amanti e dei figli illegittimi di suo marito il re. La sua eredità sarebbe stata divisa tra ben sette figli. Ai più suonerà strano poiché i figli della Regina Elisabetta insieme al Duca di Edimburgo sono, in realtà, 4: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

L’eredità, inoltre, è toccata in parte anche ad altre quattro donne, quelle che venivano considerate le amanti di suo marito. La loro identità, per il momento non è nota poiché si è detto che potrebbe essere rivelata soltanto quando tutti i diretti interessati saranno bell’e che morti.

Del resto, si disse che la Regina Elisabetta avesse sposato Filippo per amore ma non avesse mai preteso fedeltà. I tradimenti di lui sarebbero iniziati sin dal 1948 con Pat Kirkood, attrice cantante. Elisabetta, all’epoca, era incinta di Carlo.

Da allora, iniziarono a circolare le ipotesi dei suoi figli illegittimi per il mondo. Tanto che, nel 1989, il figlio di Helene Cordet di nome Max, ex fiamma (e presunta amante) di Filippo. Si venne, poi, a sapere, che era Filippo a mantenergli gli studi (nella stessa scuola frequentata dai figli legittimi). Lui gli fece anche da padrino. Quest’ultimo era un modo usato dai potenti per sostenere i loro figli illegittimi.