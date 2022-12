Stella di Natale, mai innaffiarla a quest’ora: se lo fai marcisce dopo 4 giorni

Avete una Stella di Natale in casa? È importante non innaffiarla mai a quest’ora perché potrebbe marcire dopo solo 4 giorni.

È il momento di sfoggiare la Stella di Natale, non solo perché considerata una delle piante più belle in assoluto in questo periodo ma anche perché portatrice di gioia e fortuna. Le sue sono origini antichissime ed è un regalo sempre molto gradito, soprattutto a Natale.

Le sue foglie di colore rosso incantano e i suoi piccoli fiorellini gialli impreziosiscono e danno colore all’ambiente. È importante saperla curare al meglio e fare attenzione alla sua collocazione, oltre che a come innaffiarla. Infatti, ci sono degli orari che sono assolutamente sconsigliati dagli esperti proprio per non far marcire la pianta in pochissime ore. Non è tutto, questa è una pianta rigogliosa tutto l’anno e non solo a Natale: scopriamo insieme tutti i consigli?

Caratteristiche della Stella di Natale

Una pianta che dona allegria e che viene regalata come simbolo di affetto per augurare un buon anno ricco di positività. È proprio così che viene vista la Stella di Natale con le sue bellissime foglie dal colore rosso acceso.

Ci sono però moltissime persone che appena ricevono in dono la stessa poi non sono in grado di curarla. La Stella di Natale non richiede tantissime attenzioni, ma ci sono delle regole che non possono essere mai lasciate al caso o non considerate.

La prima cosa che un vivaista chiede è di fare attenzione alle radici, che siano sempre sani e forti. Poi le foglie devono avere un colore verde brillante, mai opaco o spento. Non da meno le sue gemme che devono essere fresche e brillanti. A tutto questo si aggiunge un passaggio importantissimo, ovvero l’innaffiatura e gli orari in cui dovrà essere effettuata. Ci sono infatti determinate ore in cui sarebbe bene non innaffiare questa pianta, per non farla marcire entro poco tempo.

Stella di Natale, mai innaffiarla a quest’ora

Come accennato, i vivaisti chiedono che la pianta in questione rispetti alcune regole fondamentali al fine che sia rigogliosa tutto l’anno. I suoi rami sono sempre molto resistenti, per questo motivo non dovrebbero mai avere la tendenza a spezzarsi.

L’ideale è esporla alla luce indiretta del sole per 12 ore al giorno, così che le foglie possano impreziosirsi del solito colore rosso brillante. Il terreno non dovrà mai essere asciutto, ma umido. Gli esperti consigliano di mettere un recipiente colmo di acqua sotto il vaso per dargli vitalità e per nutrire la pianta al meglio.

Il vero segreto per avere una pianta colorata, sana e bellissima è certamente l’orario di innaffiatura. Gli esperti consigliano di non darle mai da bere all’ora di pranzo e al pomeriggio perché l’acqua evaporerebbe immediatamente e la pianta resterebbe a secco.

Al contrario, meglio prediligere il mattino presto oppure la sera dopo le ore 19 ore garantendo un nutrimento e idratazione corretta per la Stella di Natale.