Stefano de Martino spiazzato dalla suocera, la frecciatina della mamma di Belen

Come tutti sappiamo c’è stato un attesissimo e voluto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A seguito di un’intervista di Ignazio Moser è spuntata fuori una frecciatina che sembrerebbe essere uscita dalla bocca della madre dei Rodriguez rivolta proprio a Stefano. Vediamo cosa è successo più da vicino.

A svelare tutto è stato Ignazio Moser in un’intervista, dove racconta questo episodio divertente che aveva come protagonista proprio De Martino.

Ignazio Moser racconta tutto

A svelare tutto è stato Ignazio Moser durante un’intervista poco tempo fa. Il compagni di Cecilia Rodriguez si è infatti lasciato andare ad un racconto simpatico, dove al centro dell’attenzione c’era suo cognato Stefano De Martino. Come tutti sappiamo Belen e Stefano sono ritornati insieme dopo essere stati separati per diverso tempo e dopo che la Rodriguez ha avuto un’altra figlia con Antonino Spinalbese. Ora però i due si sono ricongiunti e sembra proprio che non vogliono più lasciarsi.

Veronica Cozzani è la madre dei fratelli Rodriguez, che da sempre è stata molto lontana dalle telecamere che invece erano sempre puntate sui suoi figli. Prima Belen e poi i suoi fratelli Cecilia e Jeremias, sono entrati a far parte del mondo televisivo italiano. La mamma del trio Rodriguez però è sempre rimasta fuori da queste dinamiche dello spettacolo, nonostante sia stata per un breve momento una papabile concorrente dell’Isola dei famosi. Sembra però che proprio lei è stata a negare la sua partecipazione al reality.

La frecciatina a Stefano de Martino

Dopo il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen la madre dei Rodriguez non si è lasciata sfuggire l’occasione e avrebbe lanciato una frecciatina non solo a De Martino ma anche ad Ignazio Moser, che ha poi raccontato tutto in un’intervista.

Sembra infatti che Veronica Cozzani abbia voluto avvertire i due uomini che affiancano le sue due uniche figlie di stare molto attenti. Sembra infatti che la suocera avrebbe avvisato senza mezzi termini i due di prestare molta attenzione se avessero mai deciso di lasciare le sue figlie. A quanto pare tutti gli uomini che hanno un certo punto deciso di allontanarsi dalle Rodriguez, in un secondo momento si sarebbero poi pentiti per tornare sui loro passi, quando ormai era troppo tardi.

Per Stefano e Belen questo è il terzo tentativo di cercare di far funzionare questo amore, ma questa volta le cose sembrano procedere a gonfie vele.

Nonostante ciò la mamma dei Rodriguez ha deciso comunque di avvertirlo: “Ricordati che tutti quelli che hanno deciso di lasciare le mie figlie, dopo, sono ritornati pentiti. Quindi, che non ti venga mai in mente di farlo.” Queste sono le esatte parole riportate da Ignazio Moser in un’intervista, raccontando di aver ricevuto la frecciatina insieme a suo cognato Stefano De Martino.