Stava mettendo il bucato in lavatrice, ma appena nota quella figura chiama il 112

Ecco cosa vede una donna mentre stava mettendo il bucato in lavatrice: una strana figura sbuca dall’elettrodomestico. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo insieme.

Una donna costretta a chiamare il 112 dopo aver scorto una strana e inquietante figura in lavatrice, mentre faceva il bucato. Ecco l’amara scoperta.

Panico in Florida: l’inquietante scoperta fa rabbrividire

Dal mondo arrivano spesso storie curiose, interessanti e talvolta anche inquietanti. Solo di recente abbiamo parlato di Nahuelito, il famoso mostro delle acque argentine che da anni sta facendo tanto parlare di sé.

Numerose le segnalazioni sul suo conto. Oltre 10 le persone che hanno fotografato questa strana creatura emergere dalle acque del Rio Negro. C’è chi crede che si tratti di qualche pesce che ha subito una mutazione genetica e chi invece è convinto che si tratti di una creatura primordiale, evolutasi nel corso degli anni fino ad assumere le sembianze di un mostro.

Accadono spesso eventi inspiegabili, tante volte abbiamo sentito storie di persone che si ritrovano a scorgere figure misteriose che sbucano da laghi, mari e fiumi. E non solo. Talvolta anche dalle lavatrici!

Oggi vogliamo raccontarvi dell’inquietante scoperta di una donna della Florida che, mentre stava mettendo il bucato in lavatrice, nota una strana presenza che la terrorizza al punto di dover chiamare il 112. Ecco cosa è successo nei dettagli.

Misteriosa figura sbuca fuori mentre stava mettendo il bucato in lavatrice

La storia di questa donna americana ha fatto il giro del mondo. Una scoperta inquietante la costringe a chiedere aiuto. Per quale motivo si ritrova a dover chiamare il 112? Ve lo diciamo noi.

Mentre stava mettendo il bucato in lavatrice, la giovane nota una figura mostruosa che le fa venire i brividi: un pitone è sul suo elettrodomestico! Lungo più di tre metri e attorcigliato su se stesso, il terribile rettile ha spaventato la donna che immediatamente decide di chiamare i soccorsi.

Arrivano in suo aiuto tre donne speciali, gli agenti del dipartimento di polizia Jenny Young, Gabry Kouri e Monica Calvert che in poco tempo ristabiliscono l’ordine in casa. Le poliziotte con massima cautela ed estrema professionalità, riescono a catturare il pericoloso animale e a portarlo fuori dall’appartamento.

Mentre la proprietaria di casa ha apprezzato molto l’intervento delle tre agenti, qualche altro ha avuto invece da ridire sull’operato delle donne in divisa. Le agenti, dopo aver catturato il pitone, lo hanno rinchiuso all’interno di un cassonetto, una pattumiera casalinga per la precisione, la cui parte superiore è stata opportunamente sigillata con abbondante nastro adesivo per evitare la fuga del rettile.

Questo intervento ha suscitato le reazioni degli animalisti che polemici, hanno accusato le poliziotte di poca empatia e professionalità. Il dipartimento di Polizia della Florida, a seguito delle polemiche che hanno coinvolto le tre colleghe, è intervenuto per chiarire la situazione spiegando che l’operazione delle agenti ha rispettato un protocollo di sicurezza previsto in questi casi.

Cosa ne è stato dell’inquietante rettile? Il pitone si trova ora presso il centro Florida Keys SPCA. Non sappiamo come l’animale abbia raggiunto l’abitazione della donna, sappiamo però che non è la prima volta che si verifica una situazione del genere.

Ci sono alcune aree geografiche, e tra queste Australia, America e Thailandia, in cui è facile imbattersi in topi, serpenti e altri animali. Di recente, ha fatto venire i brividi il racconto di una donna che durante la notte ha subito l’attacco di un rettile mentre stava dormendo.

Insomma, per quanto possiamo stare attenti, queste storie ci insegnano che la prudenza non è mai troppa e soprattutto che spesso, nemmeno casa propria è un luogo poi così tanto sicuro.