Perché la pianta di limoni perde le foglie in estate? Svelato l’inaspettato motivo

Scopri perché la pianta di limoni nel tuo giardino perde le foglie in estate, non indovineresti mai la causa. Cosa puoi fare.

Hai una pianta di limoni di cui cerchi di prenderti cura al meglio, ma nonostante questo perde le foglie in estate? Se questo è il tuo caso, senza saperlo potresti star facendo qualcosa che impedisce alla tua pianta di crescere al meglio. Un albero di limoni, infatti, può essere molto delicato e richiedere cure specifiche. Scopriamo quindi cosa puoi fare se la tua pianta di limoni perde le foglie.

Perché la pianta di limoni perde le foglie in estate

Le ragioni per cui il nostro albero di limoni perde le foglie potrebbero essere diverse. Per questo motivo, prima di cercare dei rimedi è importante prendersi il tempo di esaminare e ascoltare la nostra pianta, per capire cosa ci sta comunicando.

Innanzitutto, è bene precisare che le foglie degli alberi di limoni non cadono solo in estate, ma durante tutto il corso dell’anno. E questo sia nel caso in cui la pianta si trovi in vaso che per quelle trapiantate nel terreno. In molti casi, comunque, la caduta delle foglie è provocata dalle condizioni ambientali e climatiche a cui l’albero di limoni è esposto.

Per fare un esempio, le foglie potrebbero cadere se la pianta si trova in una posizione che non le permette di ricevere un’adeguata quantità di luce solare. Anche una pianta che non riesce ad ossigenarsi bene può risentirne allo stesso modo, e di solito questo accade quando non la si pota nel modo giusto o con regolarità.

Se poi ci rendiamo conto che il nostro albero di limoni tende a perdere le foglie soprattutto in inverno, questo può voler dire che durante l’estate non abbiamo concimato abbastanza il terreno. Allo stesso modo, un terreno non sufficientemente irrigato è un’ulteriore causa della perdita di fogliame, insieme alla presenza di un eccessivo numero di frutti non raccolti.

Attenzione anche al colore delle foglie che cadono: quando sono gialle, potrebbe voler dire che nel terreno non ci sono sufficienti elementi per nutrire la pianta. In questa situazione, la cosa da fare è rinvasare la pianta e utilizzare un concime più nutriente.

Allo stesso tempo, ricordiamo che è bene esplorare accuratamente le cause dietro la caduta di foglie gialle, perché un simile comportamento potrebbe anche essere il sintomo di un’infezione legata a parassiti o marciume delle radici.

Come risolvere il problema

Una volta che abbiamo identificato le possibili cause per cui il nostro albero di limoni perde le foglie, possiamo capire come rimediare. A questo scopo, dobbiamo tenere bene a mente che la fioritura è la fase più delicata del ciclo di vita di una pianta. Per questo, è proprio in questa fase che il nostro albero di limoni necessita più che mai di tutte le nostre cure e attenzioni.

Questo farà si che la fioritura proceda per il meglio e senza intoppi. Perché questo avvenga, quindi, partiamo dall’acqua. Quest’ultima è uno degli elementi fondamentali per la crescita delle piante, ma gli alberi di limoni hanno esigenze particolari al riguardo. I limoni in fiore, infatti, hanno bisogno che il terreno intorno a loro sia asciutto per almeno 4 cm. Solo in questo caso possiamo procedere innaffiandolo.

Situazione diversa per gli alberi di limoni piantati in vaso, che possono essere innaffiati più spesso. Attenzione anche alla luce: un’illuminazione diretta e abbondante è essenziale per la buona crescita di una pianta di limoni. Infine, se vogliamo che la pianta sviluppi nuovi fiori dobbiamo nutrirla adeguatamente. A questo scopo, possiamo aiutarla utilizzando i migliori fertilizzanti naturali.

Anche se seguire queste raccomandazioni può sembrare complicato, porterà solo benefici per il nostro albero di limoni, che ci ringrazierà!