Dormiva in santa pace, ma quel che riprende la telecamera di sicurezza è spaventoso

Questo agghiacciante video diventerà il tuo incubo peggiore. Ciò che è successo a questa donna ha lasciato il mondo a bocca aperta: mentre dormiva la telecamera di sicurezza riprende qualcosa che è a dir poco spaventoso.

La telecamera di sicurezza installata in questa casa, ha ripreso qualcosa di davvero terribile. È successo tutto nel cuore della notte, mentre questa donna dormiva. Il video è spaventoso: non puoi stare tranquillo nemmeno a casa tua.

Riprese agghiaccianti: il video fa il giro del mondo

In quasi tutte le case, per questioni di sicurezza, si installano le telecamere, soprattutto se viviamo da soli o con dei bambini. Per quanto possiamo sentirci sicuri nelle nostre abitazioni, la prudenza non è mai troppa.

Ascoltiamo spesso, anche in televisione, racconti scioccanti di persone inseguite da estranei o di sconosciuti che nel cuore della notte bussano al campanello chiedendo di entrare.

Per fortuna, le telecamere di sorveglianza permettono di tenere sotto controllo la situazione e avvertire, se necessario, le forze dell’ordine. Molte volte, le persone che vivono questi episodi, condividono le proprie esperienze con gli altri, con la speranza, che spesso resta solo tale, di identificare chi ha cercato di spaventarli o fargli del male.

Oggi vogliamo mostrarvi un video, condiviso anche sui social e che non vi farà dormire per giorni. A proposito di dormire, ecco cosa è accaduto a questa donna, nel suo letto, proprio nel momento in cui il sonno era finalmente giunto dopo una lunga giornata. Non dimenticherà più questa notte.

Dormiva in santa pace ma la telecamera di sicurezza riprende qualcosa di agghiacciante

Non si può dormire nemmeno tranquilli nella propria casa, lo sa bene questa donna che nel cuore della notte si è ritrovata a fare i conti con una presenza inquietante nella sua stanza da letto.

Mentre dormiva, le telecamere di sicurezza hanno ripreso qualcosa di davvero agghiacciante. Ecco il video che ha fatto il giro del mondo:

Risveglio da incubo… 🐍 in casa 😱😱😱 pic.twitter.com/z61EiwHxkN — Ginevra (@Ginevracasalin) August 4, 2023

Ebbene sì, la donna ha subito l’attacco di un serpente! Come ha raccontato lei stessa, il rettile l’ha non solo spaventata ma anche morsa. Kaew Sudsopha, questo il nome della povera sfortunata, 75 anni, si era appena messa a letto quando un serpente, attraverso le tubature dell’acqua, è riuscito a entrare nella camera da letto alle prime ore del mattino.

Il video è davvero agghiacciante. Il serpente che striscia sul pavimento, scrutando la preda in attesa di attaccarla, è terrificante. Il filmato è stato condiviso anche sui social dal figlio di Kaew che ha installato delle telecamere a circuito chiuso per monitorare, soprattutto di notte, la mamma anziana. La scena ripresa è quasi surreale.

Mentre Kaew dormiva, il suo piede scivola fuori dal letto ed ecco il serpente alzare la testa e velocemente affondare i suoi denti nel piede della donna. Si può vedere la donna, visibilmente spaventata, che si sveglia di soprassalto, prendere una torcia per individuare il nemico.

Spaventata, la donna lascia la sua camera da letto zoppicante per raggiungere il figlio Nakorn, 44 anni, che abita nella casa accanto a Bangkok, in Thailandia. Il ragazzo si precipita dalla mamma, entra nella stanza da letto ma del serpente nessuna traccia. Madre e figlio chiamano i soccorritori che ispezionano casa. Sapete dove trovano il serpente? Sulla tavoletta del WC.

I soccorritori fortunatamente sono riusciti a catturare il serpente che è stato portato in una struttura prima di essere restituito al suo habitat naturale. La signora per fortuna sta bene. Il morso non ha compromesso la sua salute ma sicuramente la notte vissuta non la dimenticherà più.