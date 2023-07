Stava guidando, ma frena bruscamente non appena nota quel dettaglio sulla strada

Un uomo frena bruscamente quando il suo cammino è stato bloccato da cuccioli di cane abbandonati per strada.

Ecco cos’è successo in questa storia incredibile che sta facendo il giro del web, lasciando tantissimi utenti senza parole. Era iniziata in un modo bizzarro e si è conclusa nel migliore dei modi.

La storia di John ed Annie

Da poco sul web sta circolando una storia davvero incredibile, che sta lasciando senza parole migliaia di utenti della rete. Protagonisti del racconto, una coppia americana di anziani, John ed Annie.

I due avevano passato la giornata fuori per una gita fuori porta, quando si sono imbattuti in qualcosa di incredibile.

Alla guida dell’auto c’era John, 71 anni, abile guidatore, sempre attento alla strada. Anche Annie, 67, di tanto in tanto dà un’occhiata al cammino, perché non si sa mai quello in cui ci si può imbattere in strade di campagna.

Già una volta la coppia aveva visto passare dei cervi. Questa volta, però, ciò in cui i due si sono imbattuti li ha lasciati senza fiato. Qualcosa che non avevano pianificato ha bloccato loro la strada, tanto da obbligarli a scendere dall’auto per vedere di cosa si trattasse.

Si trattava di tantissimi cuccioli di cane abbandonati. Ecco che di seguito vi sveliamo nel dettaglio la storia.

Cuccioli di cane abbandonati in strada: l’uomo frena bruscamente

Chissà quante volte vi sarà capitato di guidare e di scrutare la presenza di un cane randagio. Vi avrà fatto paura o sarà sembrato tranquillo, in ogni caso avrete sicuramente preso la decisione di lasciarlo tranquillo o di chiamare le autorità competenti.

Ebbene, John ed Annie non hanno avuto dubbi sul da farsi. Non appena si sono resi conto che qualcosa stesse bloccando il passaggio della loro auto, infatti, l’uomo frena bruscamente per poi scendere con Annie dalla vettura.

La coppia constatò dopo pochi secondi che quelle strane presenze sulla strada erano dei cuccioli di cane abbandonati. E non si trattava di 2, 3 o 4 cuccioli, bensì di 20.

John ed Annie corsero immediatamente in auto per prendere una coperta, per avvolgere i cuccioli, che iniziarono ad agitarsi e a muoversi per tutta la strada. Erano davvero piccoli, probabilmente nati da pochi giorni.

Una volta recuperati tutti i cuccioli, la coppia di anziani li mise in auto e li portò con sé nella propria casa. Naturalmente i due non potevano assolutamente vivere con 20 cani.

Proprio per questo motivo, si misero in contatto con svariate famiglie, tentando la loro affidabilità per vedere se fossero effettivamente capaci di prendersi cura di un cane.

Una storia, iniziata in un modo davvero bizzarro, per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. A quanto pare, infatti, tutti e 20 i cuccioli sarebbero riusciti a trovare una famiglia e adesso vivrebbero tranquillamente, ciascuno a casa propria.

Annie e John hanno avuto un gran cuore, a detta degli utenti del web, visto che non si sono volati dall’altra parte. In tantissimi continuano, invece, a chiedersi chi sia stata la persona capace di abbandonare 20 splendidi cuccioli il mezzo a una strada di campagna.