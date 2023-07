Partenza saldi estivi: secondo il Codacons saranno gli stranieri a salvare i commercianti

Via ai saldi estivi: secondo il Codacons quasi il 75% degli italiani concluderà gli acquisti e la spesa media potrebbe essere pari a 180 euro.

In vista delle ferie estive gli italiani presteranno massima attenzione agli acquisti durante i saldi estivi. Secondo le previsioni del Codacons verranno spesi tra i tre ed i 3,5 miliardi di euro con oltre l’80% degli italiani che andranno a caccia delle promozioni estive. A salvare i saldi estivi saranno i turisti stranieri, che salveranno il commercio. Saranno proprio gli stranieri che “invaderanno” le boutique nelle strade dello shopping nelle città d’arte, negli outlet mall e nelle metropoli.

Cresce il numero dei potenziali consumatori intenzionati ad approfittare dei saldi estivi. Secondo le stime del Codacons circa il 70% degli italiani approfitteranno dei saldi estivi contro i 60 punti percentuali dello scorso anno. I rincari e l’inflazione rischiano di influire sui budget di spesa che gli acquirenti finali dedicheranno alle promozioni estive.

Saldi estivi: ecco quanto spenderanno gli italiani

Secondo l’Holiday Shopping Outlook di Bain & Company il 25% dei consumatori italiani spenderà più durante le promozioni estive rispetto a quanto fatto durante i saldi invernali con un trend in crescita per gli outlet ed i discount. In vista delle promozioni estive, un italiano su 4 spenderà di più rispetto allo scorso anno. Si tratta di un trend comune che riguarda sia gli uomini che le donne ed è accentuato per i giovani. In media il budget di spesa dovrebbe attestarsi sui 180 euro: a fare da padrone è l’abbigliamento, seguito dai prodotti per la cura della persona e dei beni alimentari.

Tuttavia, i consumatori italiani presteranno massima attenzione a non spendere troppo per i saldi estivi. In fin dei conti, viviamo in un contesto fatto di rincari e di inflazione. La maggior parte degli italiani ha già organizzato le vacanze estive, prenotando una struttura alberghiera online. Altri preferiscono trascorrere le vacanze facendosi ospitare da amici e parenti.

Turisti italiani in partenza: le prospettive

Le prospettive degli italiani che partiranno sono in forte crescita quest’anno rispetto alla scorsa estate 2022. L’Italia rimane la mesa prediletta. Chi andrà all’estero, l’Europa rimane la meta preferita seguita dall’America Settentrionale e dall’Asia. Per la maggior parte degli italiani la durata delle vacanze estive è di una o due settimane al massimo.

La meta prediletta degli italiani rimangono le località di mare, seguite dalle città d’arte e dalle località di montagna. Per quanto concerne le strutture alberghiere, gli italiani continueranno a preferire i soggiorni in hotel, seguiti dai soggiorni nel Bed & Breakfast, case in locazione e case di proprietà. Una piccola percentuale di turisti prevede di risparmiare per le vacanze estive.

Caro vacanze estate 2023: tutti gli aumenti

Federconsumatori stima una diminuzione in media da uno a 2 giorni di soggiorno. I rincari più consistenti riguardano soprattutto il settore crocieristico: i passeggeri spenderanno oltre il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Certe compagnie crocieristiche applicheranno una tariffa lievitata di oltre 45 punti percentuali. Le vacanze presso le località balneari costeranno di più rispetto ai soggiorni prenotati presso le località di montagna.