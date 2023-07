Stava dando da mangiare ai pesci in mare, ma all’improvviso sbuca lui dall’acqua

Qualcosa di gigante in mare sbuca fuori dall’acqua senza preavviso e spaventa tutti i pescatori presenti.

Ecco che vi sveliamo tutti i dettagli di questa storia che sta facendo il giro del web, sconvolgendo tutti gli utenti della rete. Nessuno si aspettava che potesse accadere davvero ciò.

Strana creatura riemerge dalle acque

Molti di noi sono abituati a vivere a contatto con un fiume, con il mare o in generale vicino a un bacino idrico. Proprio per questo, non è insolito che incontriamo gli animali che vivono in quest’ambiente, come i pesci, le anatre o i gabbiani.

A volte, però, dall’acqua può emergere qualcosa che può scioccare chiunque. Ed è questo che accadde a un ragazzo, un giovane che aveva deciso di partire assieme ad alcuni pescatori su una barca.

In tanti al posto suo sarebbero svenuti. Il giovane stava dando da mangiare ai pesci, quando all’improvviso quello che da molti è stato definito un diavolo di mare emerse dall’acqua.

L’eroe di questa storia non è altri che un ragazzo normale che vive in una città portuale. Senza paura, il giovane cominciò a nutrire il suo amico di mare, che non era affatto un pesce qualunque. Si trattava, infatti, di un pesce cartilagineo elasmobranco, del quale vi sveliamo tutto di seguito.

Era una pastinaca gigante in mare

La creatura marina era provvista di un paio di ali che sembravano quasi fungere da mantello. Aveva un colore brillante e molto particolare e nessuno dei pescatori presenti ammise di averla mai vista prima di quel momento.

La creatura in questione si rivelò essere una grande pastinaca, che a volte raggiunge i 4,5 metri. Questa specie di pesce raggiunge un’apertura alare anche di 8 metri, che regala uno spettacolo davvero impressionante.

Ma nonostante le sue dimensioni gigantesche, non è pericolosa per le persone, poiché non ha praticamente denti, solo delle piccole sporgenze poste nella fila inferiore, che quasi non usa mentre mangia.

La pastinaca, infatti, si nutre di plancton, che le entra in bocca assieme all’acqua: il principio è lo stesso di quello delle balene. Questi diavoli marini possono persino volare sopra la superficie dell’acqua.

Gli scienziati non sanno ancora esattamente a cosa sia collegata questa loro capacità: alcuni credono che in questo modo stiano cercando di attirare le femmine. Altri pensano che sia soltanto per divertirsi.

Raramente hanno figli, la gravidanza dura 12 mesi e mette al mondo esclusivamente un cucciolo. Si ritiene che questa specie si stia estinguendo, sia poiché la popolazione di questi giganti del mare è trascurabile che perché i pescatori artigianali locali li catturano per la vendita.

La carne di questi pesci è apprezzata per la sua elevata appetibilità, mentre il loro fegato è saturo di grassi, anch’essi pregiati e richiesti. Questi pesci si trovano nelle acque dell’oceano, soprattutto in quello Indiano, dove possono essere trovati in gruppo mentre nuotano.

Ed è proprio la pastinaca la protagonista di questa storia che sta sconvolgendo il web. È una creatura così rara che nessuno si sarebbe aspettato che un giovane qualunque potesse incontrarla.