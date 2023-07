By

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non parteciperà alla fiaccolata a Palermo per il 31esimo anniversario della strage di Via D’Amelio.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto di non partecipare alla fiaccolata che si terrà a Palermo in occasione del 31° anniversario della strage di Via D’Amelio, a causa delle preoccupazioni relative alle possibili proteste dei palermitani e dei familiari delle vittime.

Giorgia Meloni, parteciperà il 19 luglio, alla cerimonia ufficiale di commemorazione della strage di Via D’Amelio, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino, a Palermo.

Tuttavia, non sarà presente alla tradizionale fiaccolata – prevista per la serata – nel capoluogo siciliano.

Nel 31° anniversario del tragico evento, il premier si recherà, nel corso del mattino, alla caserma Lungaro, dove deporrà una corona d’alloro all’interno dell’ufficio scorte e, successivamente, presiederà un comitato per l’ordine e la sicurezza.

La polemica scatenata dalle parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di rimodulare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stata inevitabilmente legata all’organizzazione di via D’Amelio nei giorni scorsi.

Tuttavia, il premier ha dichiarato di non essere mai mancata alle commemorazioni e quest’anno agirà allo stesso modo.

Alla fiaccolata parteciperanno anche altri membri di Fratelli d’Italia, tra cui Donzelli. Il timore di proteste da parte dei palermitani e dei familiari delle vittime ha influito sulla scelta del premier, che teme disordini pubblici.

Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha espresso la sua disapprovazione nei confronti del governo dopo le ultime dichiarazioni di Nordio.

La strage di Via D’Amelio: cosa accadde il 19 luglio 1992