Ritrovata una nuovissima specie, mai vista prima: è rimasta sconosciuta per secoli

Una nuovissima specie mai conosciuta o vista prima. Gli esperti la stanno studiando ed è realmente singolare.

Il cambiamento climatico di questi anni porta le specie animali a spostarsi continuamente, alla ricerca delle condizioni positive per il loro sostentamento e non solo. Questo comporta anche la scoperta di specie particolari, mai viste o conosciute. È il caso di questa nuovissima specie animale, oggi sotto studio, che è rimasta sconosciuta per secoli sino a quando i ricercatori non l’hanno trovata. Le sue caratteristiche sono molto particolari ed è importante comprendere quale sia il suo stile di vita e non solo. Facciamo chiarezza?

Nuovissima specie mai conosciuta: dove è stata trovata?

Il regno animale stupisce continuamente e le emozioni non mancano mai. Se il cambiamento climatico porta a dover gestire delle migrazioni particolari, ci sono anche delle scoperte di animali mai visti prima. Una nuovissima specie di rettile è stata da poco scoperta in Cina. I suoi resti sono ora sotto studio per comprendere le abitudini e quando sia vissuta.

In una nota rivista di paleontologia – The Anatomical Record – è stata diffusa questa notizia particolare e singolare, sotto certi aspetti. L’animale si presenta con un collo lungo e sottile, tanto da essere collocata nel periodo del Triassico. Un serpente similare avrebbe abitato il Pianeta proprio in quel periodo.

Un rettile singolare dal collo lunghissimo, similare ad una iguana con il corpo di serpente. Non è una creatura mitologica, bensì una specie che ha vissuto per un periodo indefinito sul Pianeta Terra.

In Cina ci sono alcuni scienziati che hanno ritrovato i resti di animale, collocandolo a grandi linee a 200milioni di anni fa. Come evidenzia anche Kodami, questi resti sono stati individuati nella Cina sudoccidentale all’interno della nota formazione geologica di Guinzhou. L’animale è stato ribattezzato Gracilicollum latin. La sua caratteristica principale è il collo lunghissimo e sottile che arriva sino a due metri.

Una specie che appartiene alla famiglia degli arcosauromorfi – rettili diapsidi – ovvero la più antica del genere ad oggi mai scoperta. Un evento impareggiabile che mette l’accento su come ci siano ancora tantissime cose da scoprire del Pianeta Terra e dei suoi abitanti.

Caratteristiche dell’animale sconosciuto

Questo serpente/iguana aveva una conformazione singolare. Prima di tutto era composto da ben 18 vertebre cervicali, come gli animali che popolavano la Terra nel periodo del Triassico. La struttura del suo corpo porta i ricercatori a credere fosse un cacciatore, sfruttando il suo collo lunghissimo al fine di poter prendere le prede e non lasciarle andare.

Un rettile che viveva nell’acqua, considerando che con quel collo non avrebbe potuto raggiungere la terra ferma. L’acqua era il suo elemento, tanto da fungere come supporto. Ideale per muoversi in libertà difendendosi dagli altri predatori.

Una scoperta straordinaria sotto ogni punto di vista. Nei prossimi mesi si potranno avere ulteriori informazioni in merito a questa bellissima e antichissima specie.