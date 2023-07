Stava buttando la spazzatura, trova un cartone con una scritta surreale sui bidoni

Incredibile quello che è successo a Roma. Stava buttando la spazzatura ma vede un cartone con una scritta surreale sui bidoni. Ecco cosa si legge.

Spesse volte ci ritroviamo a leggere storie curiose e talvolta incredibili che succedono dall’altra parte del mondo. Oggi vogliamo raccontarvi invece di un episodio particolare che è capitato nella nostra Italia, più precisamente a Roma.

Ecco che cosa è successo mentre stava buttando la spazzatura. Una persona nota un cartone con una scritta a dir poco surreale sui bidoni. Ma procediamo con ordine. Purtroppo, tra i vari problemi che si registrano in Italia, tra i più gravi c’è quello relativo alla spazzatura.

In molte città italiane non funzionano adeguatamente le strutture di smaltimento dei rifiuti, non ci sono mezzi a sufficienza di raccolta e molti cittadini continuano a comportarsi in maniera incivile inquinando l’ambiente e provocando danni non solo a se stessi e alla natura ma anche a chi civilmente cerca di mantenere pulite strade e città.

Ecco che cosa accade mentre stava buttando la spazzatura: una persona vede un cartone con una scritta surreale sui bidoni. Che cosa c’è scritto? Lo scopriamo. Purtroppo l’emergenza rifiuti è un problema che da sempre è presente in Italia.

Per quanto la coscienza civile di molti più volte abbia prevalso, ci sono ancora molte persone che continuano, consapevolmente dei danni che provocano a se stessi, agli altri e all’ambiente, a comportarsi in maniera incivile.

Roma è tra le città in cui l’emergenza rifiuti è un problema reale e concreto ancora troppo sottovalutato anche dalle rappresentanze politiche. Mancano spesso mezzi di raccolta e le numerose discariche il più delle volte non sono operative.

Oltre a questi problemi che dovrebbero essere di pertinenza delle regioni e dei comuni, si aggiunge anche il non senso civico dei cittadini che continuano ad inquinare strade e quartieri gettando rifiuti in ogni angolo.

Curioso ciò che è accaduto qualche giorno fa in una città romana. Mentre stava buttando la spazzatura vede un cartone con una scritta particolare. Ecco l’immagine che ha fatto il giro di tutta l’Italia.

Come si può leggere sul cartello affisso su un bidone della spazzatura, qualcuno a buona ragione, si lamenta dei rifiuti che ormai stanno invadendo non solo le strade ma anche le case.

Purtroppo la spazzatura – soprattutto i rifiuti umidi – se non raccolti adeguatamente possono provocare l’invasione di ratti che entrano negli appartamenti o nei negozi e che spesso sono pericolosi per la salute.

Tra gli animali più infettivi, possono infatti essere portatori anche di infezioni e malattie mortali. Con l’avviso scritto sul cartello, si invitano i cittadini a comportarsi in maniera civile e a non peggiorare la situazione che è già particolarmente grave.

Come si vede dall’immagine, vicino al cassonetto della spazzatura ci sono anche rifiuti ingombranti che dovrebbero essere smaltiti nelle sedi opportune. L’emergenza rifiuti sta purtroppo sfuggendo di mano e senza la collaborazione delle autorità politiche diventa, giorno dopo giorno, un problema sempre più difficile da risolvere.