Robert F. Kennedy Jr nella bufera per dei commenti razzisti

Il candidato alle presidenziali del 2024 che si terranno in America, Robert F. Kennedy Jr., è stato avvolto da una bufera mediatica per le dichiarazioni che ha fatto durante un evento stampa che si è tenuto a New York lo scorso fine settimana. Durante l’evento Robert ha dichiarato che il Covid 19 sarebbe un’arma biologica modificata geneticamente con lo scopo di salvaguardare solo l’etnia cinese e quella degli ebrei ashkenaziti.

Numerose le critiche che si sono generate in seguito alle sue dichiarazioni, non solo dai suoi avversari ma anche dai suoi sostenitori. Contro di lui si è mossa anche Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, che da sempre tratta Robert come un suo rampollo. E non solo lei anche la famiglia Kennedy in diverse occasioni ha voluto contrastare e condannare il pensiero espresso da Robert pubblicamente.

Il video mostra il candidato alle presidenziali americane durante un evento stampa che si è tenuto a New York in cui parla apertamente del Covid. Il coronavirus sarebbe per lui un’arma biologica geneticamente modificata realizzata per poter risparmiare determinate etnie a discapito di tutte le altre.

La notizia apparsa in un primo momento sul New York Post è poi stata ripresa sui media, rimbalzata online ovunque e ampliamente criticata anche dalla sua famiglia e dai suoi sostenitori.

Karine Jean-Pierre, la portavoce della Casa Bianca, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in cui condanna fermamente le dichiarazioni del candidato alle presidenziali nonostante da molti sia ritenuto il suo rampollo.

La portavoce ha definito tali affermazioni con dure parole: “Vili” e anche “False”. Non è stata la sola a commentare le dichiarazioni.

Le critiche della famiglia Kennedy sulle dichiarazioni di Robert

Un’altra persona che ha voluto condannare quanto dichiarato da Robert F. Kennedy Kr, che ricordiamo essere il nipote del presidente Jfk e figlio di Bob, è Kerry Kennedy che ha utilizzato il suo personale profilo Twitter.

Kerry è il fratello di Robert e ha dichiarato che condanna fortemente le osservazioni fatte da suo fratello in occasione dell’evento stampa di New York. Kerry le ha definite “osservazioni deplorevoli e non veritiere”.

Un altro membro della famiglia ha voluto commentare quanto detto da Robert, a parlare è stato Joe Kennedy III che è anche un ex deputato del Massachusetts e nipote di Robert.

Joe ha detto che i commenti rilasciati dallo zio sono sicuramente offensivi e sbagliati e per questo li condanna “inequivocabilmente”.

Nonostante la bufera lo abbia travolto però Robert F. Kennedy non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione su quanto riportato dal New York post e da quanto emerso nel video.