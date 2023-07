Stati Uniti, voli cancellati a causa del grande caldo

Il caldo che imperversa e si fa sentire in tutto il mondo, non soltanto in Europa e, in particolar modo, in Italia. Disagi per le elevate temperature si stanno avendo anche negli Stati Uniti, con conseguenze anche sui trasporti.

Sono specialmente i voli a risentire dei disagi del gran caldo di questi giorni. Cerchiamo di capire meglio, anche oltre oceano, che cosa sta succedendo.

Stati Uniti, caldo e voli cancellati

Il caldo non accenna a fermarsi, neanche al di là del territorio europeo. A soffrire notevolmente sono anche le zone degli Stati Uniti, in particolar modo, per quel che riguarda i voli di linea. Sono proprio le compagnie aeree americane che stanno riducendo, cause le alte temperature, il carico di carburante e i bagagli dei passeggeri.

Si decolla, almeno nella maggior parte dei casi, più verso le ore serali, quando la temperatura diminuisce di qualche grado e si comincia a respirare. Ma questo non fa altro che provocare disagi, con cancellazioni e ritardi (anche notevoli) nei voli e file lunghe di passeggeri che non possono fare altro che attendere.

Il caldo è veramente intenso e questo, negli Stati Uniti provoca disagi, in particolare, per chi lavora negli aeroporti o si appresta a partire. Tutto questo, come dicevamo, sta provocando cancellazioni nei voli e sta portando le compagnie aeree americane, a causa delle temperature infernali, stanno riducendo il carico di carburante, i bagagli dei passeggeri, oltre al decollo più verso le ore serali che durante il giorno.

Continui ritardi e cancellazioni degli aerei stanno, allo stesso tempo, portando molti viaggiatori addirittura a rinunciare al proprio volo. Stando a quanto raccontano i media americani, un caso particolare è quello che riguarda il volo Las Vegas – Atlanta. Al suo interno, la temperatura ha raggiunto ben 46°, senza la possibilità di avere l’aria condizionata.

Cosa provoca, ad un aereo, il caldo eccessivo

Questa situazione di estremo disagio non ha fatto altro che provocare, anche, malori fra i passeggeri, portando anche il segretario ai Trasporti americani a definire tutto questo “sconvolgente”. Ma cosa può provocare l’alta temperatura all’interno degli aerei? Le prestazioni possono esser ridotte rispetto al normale previsto, perché i congegni di areazione e sicurezza sono tarati fino a un limite massimo di temperatura, che però in questi giorni viene superato.

Questo provoca disagi a chi viaggia. Ma il problema riguarda, anche e soprattutto, gli elicotteri, tanto che i forestali del parco della Death Valley, in California, dove la temperatura ha raggiunto anche i 54° , hanno messo in guardia gli escursionisti circa il servizio d’emergenza che potrebbe non essere in grado di volare durante le ore più calde, nel caso si necessitassero i soccorsi.

Anche gli incendi stanno portando disagi negli Stati Uniti dove, a bruciare maggiormente è la California meridionale. Qui le fiamme hanno devastato ettari di vegetazione e portato, anche, all’evacuazione di molte persone dalle loro case.