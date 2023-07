Greta Thunberg sarà processata per aver disobbedito alla polizia di Malmo

La giovane attivista Greta Thunberg sarà processata per aver scelto di disobbedire alla polizia di Malmo durante una manifestazione a cui ha preso parte nel mese di giugno 2023. La ragazza insieme ad altri membri del gruppo Ta tillbaka framtiden ha fermato gli ingressi e le uscite dal porto di Malmo, ed è accusata di aver ignorato gli ordini della polizia che le chiedevano di lasciare il sito.

Greta Thunberg dall’età di 15 anni è il simbolo della lotta al cambiamento climatico e al benessere dell’ambiente. Dal 2008 è stata travolta dai riflettori arrivando a essere considerata un’icona, sono molti gli eventi a livello nazionale e internazionale a cui ha preso parte sempre con lo scopo di salvaguardare il Pianeta.

Greta Thunberg sarà processata per gli avvenimenti della manifestazione di Malmo

Greta Thunberg, attivista svedese famosa in tutto il mondo, andrà a processo. La ragazza è stata accusata di aver disobbedito alla polizia durante una delle manifestazioni a cui ha preso parte.

L’atto di disobbedienza sarebbe avvenuto durante la manifestazione che si è tenuta a Malmo, in Svezia, lo scorso mese di giugno.

In questa occasione Greta insieme ai membri del gruppo “Ta tillbaka framtiden” conosciuto anche con il nome di Take Back the Future cercò di bloccare per cinque giorni gli ingressi e le uscite dal porto di Malmo per protestare contro l’utilizzo di combustibili fossili.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale la ragazza aveva scritto: “Scegliamo di non essere spettatori e di fermare invece fisicamente l’infrastruttura dei combustibili fossili. Stiamo reclamando il futuro”.

France Presse ha riportato alcune citazioni del documento delle accuse contro la ragazza, che oggi ha circa vent’anni.

Nel documento si legge che Greta ha preso parte alla manifestazione interrompendo il traffico e rifiutandosi di obbedire agli ordini della polizia quando gli è stato richiesto di lasciare il sito.

Per lei c’è il rischio di avere una condanna di sei mesi di carcere ma da quanto espresso dal procuratore Charlotte Ottosen, in un’intervista con la France Presse, solitamente questo genere di accuse viene concluso con una multa.

La protesta di Malmo per Greta Thunberg è stata la prima a cui a preso parte da quando ha terminato gli studi della scuola superiore.

L’attivista ha fatto sapere che non essendo più una studentessa non intende più partecipare ai Fridays For Future, lo sciopero scolastico da lei stessa inaugurato lo scorso anno.

Ciò non vuol dire però che smetterà di manifestare, anzi continuerà a manifestare per il clima scegliendo di prendere parte ad altre iniziative.

Chi è Greta Thunberg

Greta Thunberg è un’attivista svedese nata il 3 gennaio 2003 a Stoccolma. La giovane ragazza che oggi ha 20 anni è arrivata alla fama quando ne aveva 15.

È infatti dal 2008 che Greta è diventata il simbolo della lotta al cambiamento climatico, in quell’anno la ragazza iniziò a scioperare e a battersi per il clima e anche per l’ambiente.

È nota per le sue manifestazioni regolari che si sono tenute davanti al Riksdag di Stoccolma con cartelli che riportavano lo slogan Skolstrejk för klimatet ossia Sciopero scolastico per il clima.

Fu così che attirò l’attenzione mediatica e negli anni sono state moltissime le iniziative anche a livello mondiale a cui ha preso parte sempre lottando per il clima e per l’ambiente.