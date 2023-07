Tragico incidente avvenuto in provincia di Foggia, sulla Strada Provinciale 75. A morire nello schianto, un’intera famiglia. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Una mamma e le sue figlie di 7 e 13 anni sono decedute nell’incidente. Il tutto è successo nelle campagne di Cerignola.

Foggia, grave incidente stradale

Un’intera famiglia distrutta in un incidente stradale. Una mamma di 40 anni e le sue due figlie, rispettivamente di 7 e 13 anni sono morte, nello scontro che è avvenuto fra un’automobile ed una moto. C’è stata anche un’altra vittima, il motociclista.

Ieri sera, lungo la strada provinciale 75, vicino Borgo Tressanti in agro di Cerignola, in provincia di Foggia, è avvenuto lo schianto. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto è accaduto, ma si sa soltanto che l’auto e la moto si sono impattate in uno schianto violentissimo. Nell’auto viaggiava una famiglia di sei persone.

Oltre alla mamma e alle due bambine rimaste vittime, c’erano anche il papà ed altri due figli che sono rimasti feriti e sono stati trasportati, d’urgenza, rispettivamente all’ospedale di Foggia e a quello di Cerignola. Le vittime e le persone coinvolte nell’incidente erano tutte originarie del Mali.

A bordo della moto vi era, invece, un 39enne, anche lui morto sul colpo dopo lo schianto con l’auto, insieme alla donna di 40 anni e alle sue figlie. Come dicevamo, non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto, sono immediatamente accorse le Forze dell’ordine quanto anche il personale medico del 118 che hanno immediatamente provveduto a chiamare l’elisoccorso, per trasportare il padre e gli altri due figli rimasti feriti nell’impatto, portandoli, l’uomo, all’ospedale di Foggia, mentre i figli all’ospedale di Cerignola.

Nell’impatto sono morte 4 persone

L’incidente è avvenuto ieri sera, sulla strada provinciale 75 Foggia-Trinitapoli (ex Statale 544), poco prima di Borgo Tressanti, intorno al km 23. Le cause dell’impatto fra i due veicoli sono ancora da accertare, come sono da accertare le dinamiche e capire se sia stata l’auto ad impattare contro il motorino guidato dal 39enne o viceversa.

L’impatto fra i due mezzi è stato violento, tanto da portare alla morte sul colpo della madre di 40 anni e delle sue figlie di 7 e 13 anni. Come dicevamo, nell’incidente, è morta anche un’altra persona, l’uomo di 39 anni a bordo del motorino che ha impattato con l’auto. Mentre le due persone ferite, il padre e gli altri due figli, sono stati ricoverati rispettivamente agli ospedali di Foggia e di Cerignola.

Sono in corso le indagini per capire la dinamica esatta dell’incidente, quanto anche le responsabilità di chi ha causato l’impatto stesso.