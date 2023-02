Stati Uniti, Biden tra ricandidatura e pallone cinese nel discorso sullo Stato dell’Unione

Nella notte italiana il presidente Usa Joe Biden terrà il discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Congresso. Tra i possibili temi che potrebbe trattare c’è l’annuncio della sua ricandidatura alla Casa Bianca e l’incursione del pallone spia della Cina.

Sarà il momento anche per ribadire il sostegno all’Ucraina.

Tra ricandidatura e congegni di spionaggio cinese

Tra poche ore il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si presenterà al cospetto del Congresso per il consueto “grande discorso”, ossia l’annuale intervento sullo Stato dell’Unione. Secondo gli osservatori, potrebbe essere anche l’occasione in cui il democratico annuncerà ufficialmente la sua ricandidatura alla Casa Bianca per le elezioni presidenziali del 2024. Sembra infatti che Biden sia intenzionato a cercare la riconferma per un secondo mandato. Circostanza che, se si verificasse, lo proietterebbe verso una nuova campagna elettorale in cui ritroverà l’ex presidente e tutt’ora rivale Donald Trump.

Nella notte italiana gli analisti si aspettano anche che il presidente in carica affronti l’elefante che da venerdì si trova nella stanza: il pallone spia cinese. Nei media statunitensi infatti è da giorni che non si parla d’altro. Il congegno fluttuante ha dominato i titoli dei giornali, così come ha catturato l’attenzione dei cittadini. Anche la gestione del caso da parte dell’amministrazione Biden ha scatenato le critiche dei repubblicani. In particolare, il partito dell’elefante ha puntato il dito contro la decisione di abbattere il pallone, solo dopo che questo aveva attraversato il Paese.

Per questi motivi gli esperti ritengono che il presidente non potrà non affrontate l’argomento durante il discorso al Congresso. Anche perché non è il momento per una crisi diplomatica con la Cina.

Il bilancio di due anni a guida Biden

Nel corso dell’intervento non mancheranno poi i risultati raggiunti dall’amministrazione democratica, quando il partito di cui Biden è capofila aveva la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso.

Tra questi c’è un pacchetto di aiuti di 1.9 trilioni di dollari legati al coronavirus, un programma per diminuire il tasso di povertà infantile nel Paese e 1 trilione destinato a sanità e lotta al cambiamento climatico. Probabilmente saranno anche menzionati alcuni risultati bipartisan sul controllo delle armi, investimenti in infrastrutture e tecnologia.

Come sempre poi il presidente di turno non manca di sottolineare se l’andamento dell’economia è stato favorevole durante la sua presidenza. In questo caso Biden menzionerà la crescita dell’occupazione e la discesa di inflazione e costi legati all’energia, come non si vedeva dagli anni ’80. Insomma lo Stato dell’Unione è un momento in cui il presidente “si dà una pacca sulla spalla da solo”, come ha sottolineato qualche analista. Un modo per complimentarsi e autocompiacersi del suo stesso operato.

Potrebbe anche affrontare alcuni dati di debolezza che hanno contraddistinto la sua azione, in una strategia di attacco come miglior arma di difesa preventiva. Ad esempio l‘aumento nel tasso di reati commessi nelle città o l’aumento di migranti senza documenti che attraversano il confine con il Messico.

In politica estera ci sono pochi dubbi sul fatto che ribadirà il sostegno miliare all’Ucraina nella guerra scatenata dalla Russia.

Obiettivi futuri

Dopodiché sarà la volta degli obiettivi che si intendono raggiungere in prospettiva. Biden ha infatti altri due anni di presidenza e dovrà illustrare al Congresso come intende procedere, tenuto conto che alla Camera c’è la maggioranza repubblicana. Se poi annuncerà la ricandidatura, dovrà giustificare la scelta a occhi e orecchie degli americani se vorrà essere rieletto a oltre 80 anni d’età.

Dovrà insomma tracciare a grandi linee il suo nuovo programma elettorale. Probabilmente ci sono alcuni temi dell’elettorato democratico che non potrà tralasciare, come l’ipotesi di vietare la vendita di armi d’assalto per evitare le stragi. Oppure la volontà di una legge federale per proteggere il diritto all’aborto. Inoltre è da vedere se menzionerà la riforma della polizia.