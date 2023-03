“Stanno insieme”, nuova coppia nata dal trono over di UeD: addio al programma

C’è una nuova coppia del trono over di UeD che ha detto addio al programma: stanno insieme e lasciano tutti senza parole.

Le coppie che nascono all’interno del programma più amato della televisione italiana sono tantissime, così come i personaggi. Il trono over di UeD si veste di gossip, passione, tradimento e anche persone che entrano nel cuore dei follower. Uno in particolare è arrivato colpendo l’attenzione di tutte le dame presenti, anche se lui ha scelto di non presentarsi più e frequentare solo una donna. La dama in questione ha fatto discutere per molti mesi, attualmente ha tantissimi fan e forse la sua sfortuna in amore è stata finalmente messa nel dimenticatoio. Ma chi sono questi due?

Trono over UeD: la verità sul cavaliere

Alcuni partecipanti di UeD entrano nelle case delle persone per la loro storia, il loro modo di fare o per un dettaglio che non lascia indifferenti. Da Riccardo e Ida, Gemma sino ad Armando anche Ivan Di Stefano ha saputo subito attirare l’attenzione verso la sua persona.

Un uomo distinto ed elegante, il suo obiettivo era quello di poter corteggiare l’opinionista Tina Cipollari. In un secondo momento, per un modo di fare che non è piaciuto per nulla alla Cipollari, Ivan ha iniziato a conoscere molte delle donne presenti all’interno dello studio.

Ad un certo punto, dopo alcune registrazioni, di Ivan si sono perse le tracce. Molte le richieste da casa o i contatti diretti all’uomo su Instragram. Tutti hanno pensato che la storia accaduta con la Cipollari lo avesse messo in una condizione scomoda, tanto da lasciare lo studio. La verità e un’altra.

Nuova coppia a Uomini e Donne

Ivan Di Stefano ha rilasciato una intervista negli scorsi giorni dichiarando a gran voce il motivo del suo abbandono.

Ivan ha ringraziato per l’affetto ricevuto dai follower e poi ha voluto evidenziare di come siano andate le cose, per lui, durante la sua permanenza nel programma. L’uomo e una famosa dama si sono mandati dei messaggi su Instagram: essendo un uomo corretto ha avvisato subito la redazione (che ha gradito la lealtà e il rispetto nei loro confronti).

Ivan ha lasciato ufficialmente il programma per conoscere una donna che ha fatto parte del mondo di UeD per molto tempo: Gloria Nicoletti.

Un incontro avvenuto per caso e non in televisione, considerando che Gloria avesse lasciato il programma dopo la rottura della relazione con Riccardo. I due hanno deciso di conoscersi e frequentarsi, lontani dalle telecamere e da quello che potrebbe essere il caos mediatico. Entrambi hanno ad oggi i profili Instagram chiusi e si godono la loro conoscenza.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di strano. L’ex Dama Gloria Nicoletti ha postato una storia sul suo profilo Instagram lasciando i follower di sasso:

Che la frequentazione tra la bella Gloria e l’affascinante Ivan sia già arrivata al termine? Dalle parole della Nicoletti potrebbe sembrare sia andata in questo modo, ma la conferma arriverà solo nei prossimi giorni in base alle loro stories e racconti.