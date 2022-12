UeD, Gloria del trono over a 20 anni: da giovane perdevano tutti la testa per lei

Gloria è una delle dame più belle del Trono Over di Uomini e Donne. Dal passato spunta la sua foto da giovane, più affascinante che mai.



Uomini e donne è uno di quei programmi che in molti seguono quotidianamente e che ci consentono di conoscere diversi volti, come quello di Gloria Nicoletti del trono over che anche da giovane faceva perdere la testa a chi la guardava.

Uomini e donne e il trono over: un programma che abbraccia diverse generazioni

Se sentiamo parlare di Uomini e donne automaticamente siamo portati a pensare al noto programma di Maria De Filippi che ormai abbraccia diverse generazioni da diverso tempo.

Alle 14 e 45 ormai l’appuntamento con Uomini e donne è fisso: da anni ormai Maria De Filippi ci fa compagnia con le sue storie e i suoi personaggi che entrano nelle nostre case ogni pomeriggio da anni e anni ormai.

II format del programma nel tempo ha sicuramente subito delle modifiche e infatti da alcuni anni si sono formati due differenti troni, quello over e quello under.

Nel primo si ripercorrono le storie di persone che hanno un’età adulta e che si conoscono senza la presenza di un trono, a differenza del trono under che invece si caratterizza per la presenza di ragazzi e ragazze che corteggiano il cosiddetto tronista o la cosiddetta tronista.

Queste storie appassionano così tanto che questo programma è uno dei più seguiti e i dati share lo confermano giorno per giorno.

A essere molto seguito nello specifico è il trono over: gli anta infatti sembrano attirare l’attenzione del pubblico in modo particolare. Pensiamo per esempio a Gemma Galgani che rappresenta uno dei protagonisti del trono over. La stessa è stata anche più volte ospite di Verissimo e di altri programmi noti.

La dama non è ancora riuscita a trovare il grande amore, cosa che invece è successa a Ida Platano, sua amica, che ha abbandonato il programma con Alessandro Vicinanza per vivere insieme fuori dalle telecamere la loro storia d’amore.

La donna aveva avuto una storia abbastanza complicata con il tarantino Riccardo Guarnieri che oggi è ancora presente nel programma. L’uomo ha infatti intrapreso da poco una conoscenza con un’altra donna, Gloria Nicoletti.

Gloria Nicoletti, chi è la dama del trono over

Gloria Nicoletti fa parte del programma già da un po’ di tempo e sin da subito ha attirato l’attenzione di molti uomini grazie al suo carattere e alla sua grande personalità.

Ovviamente anche la sua bellezza ha fatto colpo e infatti gli uomini del parterre non sono certo rimasti indifferenti alla presenza della donna romana che si è fatta notare sin da subito.

Gloria, originaria di Roma, ha circa 40 anni ed è mamma di una ragazza. Non si sa molto sulla sua vita privata, solo quello che lei stessa ha lasciato trapelare nelle varie puntate del programma e nei suoi social.

Per esempio si sa che in passato ha avuto delle relazioni complicate, ma non è mai scesa nel dettaglio delle stesse. Anche all’interno del programma non ha vissuto delle storie molto piacevoli.

Inizialmente ha avuto una frequentazione con Armando, poi con Diego Tavani, Riccardo Guarnieri e più recentemente con Alessandro Vicinanza, ma queste frequentazioni sono andate tutte a morire.

Recentemente ha ripreso a frequentare Riccardo ma le cose non sembrano andare per il verso giusto, perché lui non sembra essere preso quanto lei. Ma facciamo un passo indietro: com’era Gloria a 20 anni?

Sicuramente era sposata e infatti appena ventenne si unì a un uomo più grande di lei di 13 anni, con il quale ha vissuto una bella storia d’amore. Proprio da quest’uomo ha avuto sua figlia, ma purtroppo nel tempo le cose non sono andate bene e il suo matrimonio è finito.

Gloria Nicoletti, spunta una foto dal passato

Ma com’era Gloria da giovane? Sicuramente oggi sappiamo che è determinata e forte e pronta a mettersi in gioco per ritrovare l’amore.

In passato la donna era mozzafiato e infatti ha fatto la modella: tante sono le foto che circolano in rete pronte a testimoniare questo. Sul suo instagram infatti si possono vedere diversi scatti che ritraggono la donna nei suoi lavori passati.

Si parla di scatti che hanno sicuramente lasciato senza parole il pubblico. Le varie pose della donna da giovane emanano una certa sensualità tanto da aver avuto un certo eco in rete. Sguardi profondi che catturano e un corpo sodo e magro che confermano la bellezza della donna anche da giovane.

Per non parlare del trucco naturale che mette in rilievo le belle labbra della donna. Insomma il magnetismo della donna e la sua bellezza ha sicuramente radici lontane, lontane di ben 20 anni.

Gloria Nicoletti è bella oggi proprio com’era bella ieri e queste foto non possono che confermare tutto questo,lasciando spazio all’immaginazione.