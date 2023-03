I dodici ex (e non) dirigenti della Juventus, tra cui ci sono anche l’ex presidente Andrea Agnelli e il suo numero due, Pavel Nedved, così come la stessa società bianconera, dovranno aspettare al 10 maggio per capire se saranno rinviati a giudizio dal gup o no nell’ambito dell’inchiesta Prisma della procura di Torino, ma soprattutto per sapere dove di fatto potrebbe iniziare il processo, se nel capoluogo piemontese, come chiedono i pm, o a Milano o al più Roma, come chiede, invece, la difesa del club.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO