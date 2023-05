Sradica queste bellissime piante: attirano un sacco di insetti in casa

Quali sono le piante d’appartamento che attirano insetti e che possono causarci tantissimi problemi. Eliminatele subito.

Scopriamo insieme i nomi e le caratteristiche di queste piante d’appartamento che attirano insetti. Vi sveliamo, inoltre, quali sono gli accorgimenti semplicissimi che potete mettere in pratica se volete che la vostra casa risulti assolutamente libera da queste creature fastidiose.

Piante d’appartamento che attirano insetti

Vi sarà sicuramente capitato una volta nella vita di notare una grande concentrazione di insetti all’interno della vostra casa in alcuni periodi dell’anno. Magari avete da poco iniziato a coltivare alcune piante e non vi siete resi conto che attirino insetti, come mosche e zanzare.

Di seguito vi sveliamo quali sono queste piante d’appartamento che attirano insetti, ma prima vi spieghiamo come fare per evitare il problema.

Innanzitutto dovete assolutamente evitare di coltivare queste piante all’interno della vostra casa, quindi preferire la localizzazione in giardino o in balcone. Dopodiché, installate delle zanzariere, che evitino che gli insetti entrino in casa, se la vostra pianta di trova in prossimità di una finestra.

Utilizzare delle candele alla citronella e in generale degli insetticidi, anche naturali, che servano come repellenti per questi insetti. Un altro stratagemma che potete adottare è quello di coltivare vicine tra loro quelle piante che riescono in qualche modo a liberarsi degli insetti a vicenda.

Se volete mettere in pratica questo consiglio, dovete necessariamente informarmi di più sulla botanica, per sapere quali sono in effetti le piante che riescono a neutralizzare gli insetti che fanno di più al caso vostro.

Si tratta di alcune mosse davvero semplici, ma fondamentali, che vi aiuteranno a liberarvi completamente degli insetti.

Ecco quali sono

La prima pianta è l’insospettabile alloro. Questo vegetale sarebbe in grado di attirare le mosche e le zanzare, ma anche altri tipi di insetti. Se volete piantare l’alloro, vi raccomandiamo assolutamente di farlo in giardino piuttosto che in casa. Soltanto in questo modo, infatti, eviterete un’invasione di insetti nella vostra dimora.

La seconda pianta che provoca l’arrivo degli insetti è sicuramente la lantana. Oltre che gli insetti già citati per l’alloro, questa pianta attira anche i coleotteri verdi di grande dimensione. Si tratta di una pianta bellissima dal punto di vista estetico, che però dovremmo evitare di coltivare in casa se vogliamo escludere la presenza degli insetti.

Un’altra pianta in grado di attirare un’infinità di insetti è la Viola del Pensiero. Questo vegetale viene coltivato moltissimo nei giardini e sui balconi delle case, ma meno all’interno delle abitazioni. Ciò è dovuto proprio alla sua capacità di avvicinare tutti quegli insetti che possono risultare fastidiosi se in casa, come per esempio gli afidi.

E poi ancora la camomilla, che attira sia gli afidi che i vermi e infine i fiori di Seta, che attirano soprattutto le zanzare e che quindi sono assolutamente sconsigliati da portare in casa in estate. Si tratta di piante davvero comuni, che però in molti non sapevano che potessero davvero attirare una grande quantità di insetti.