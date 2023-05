Un terribile incidente è quello che è avvenuto sull’autostrada A27 Venezia – Belluno. Una inversione a U assurda che è costata la vita ad un automobilista, dopo essere entrata in una corsia contromano.

Viaggiava in direzione sbagliata, poi quella incredibile inversione ad U e lo scontro con un’altra auto. Ecco esattamente cosa è successo.

Incidente in autostrada

Una manovra azzardata, fatta forse quando si è reso conto che era in autostrada ma in direzione sbagliata. È successo ieri pomeriggio, lungo la A27, fra Venezia e Belluno, all’altezza di Vittorio Veneto, in direzione Venezia.

A bordo di un’auto vi era un uomo di 67 anni di Treviso. All’inizio, si pensava che l’uom avesse imboccato, ancora non è chiaro come, dal casello l’autostrada in direzione contraria ma, poco dopo, come era inevitabile che fosse, si è andato a schiantare con altri due mezzi che viaggiavano, invece, in direzione corretta. Il bilancio del tragico incidente è di una vittima, proprio il guidatore che viaggiava contromano, e di altri tre feriti.

Quello che sembrava un tragico errore all’inizio, in realtà, si è rivelato tutt’altro. Stando a quanto riferito dalle immagini di Autostrade per l’Italia, registrate proprio in quel tratto, la Kia Sportage guidata dal 67enne in realtà procedeva in direzione corretta verso Venezia. All’improvviso, l’uomo ha rallentato ed ha fatto un’inversione a U, continuando a procedere sulla stessa corsia, ma trovandosi ovviamente, rispetto alle altre auto, in contrario senso di marcia.

Un’improvvisa inversione ad U e lo schianto

Nel giro di poco tempo, come era inevitabile che avvenisse, ecco lo schianto frontale con altri due veicoli, anche se, a quanto pare, l’uomo abbia anche tentato una disperata frenata che, però, non ha potuto evitare l’impatto fatale. La Polizia Stradale sta indagando sull’esatta dinamica dei fatti quanto anche sull’esatta dinamica dell’incidente stesso e su cosa abbia portato l’uomo ad agire in questo modo, rallentando ed arrivando a fare quella fatale inversione ad U.

Nell’incidente, avvenuto al km 54 della A27, ha perso la vita l’uomo al volante della Kia. Non solo lui come vittima, ma anche altre 3 persone rimaste ferite, una donna di 52 anni ed un uomo di 41, che viaggiavano su una delle due auto che si è andata a scontrare con la Kia guidata dal 67enne. Fortunatamente, sono feriti ma in modo non grave.

Nell’altra auto che è stata investita, invece, c’era un’intera famiglia che, anche in questo caso per fortuna, è rimasta del tutto illesa. Sono tutti sotto shock in quanto pensavano che non ce l’avrebbero fatta, dopo ciò che hanno visto, a partire da quell’auto che viaggia in autostrada contro mano e piantare, all’improvviso, sui loro mezzi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze ed, anche, un elicottero del 118. La carreggiata sulla quale è avvenuto l’incidente è rimasta bloccata per ore e, solo dopo i rilievi del caso, è stata riaperta al traffico.