Spunta l’erede di Maurizio Costanzo in tv, no, non è Maria De Filippi: il prescelto

Lo scorso 24 febbraio Maurizio Costanzo ci ha lasciato. La televisione, dopo di lui, non sarà mai più la stessa. C’è, nel mondo dello spettacolo, qualcuno che crede che colui che può portare avanti l’eredità del grande giornalista sia già tra di noi. Scopriamolo insieme, dunque, l’erede di Maurizio Costanzo.

Tutte le persone lasciano un segno del proprio passaggio sulla terra, che sia esso sociale, professionale o affettivo. C’è chi, indubbiamente, riesce a spiccare più di altri, e questo è proprio il caso di Maurizio Costanzo.

Nato a Roma nel 1938, Maurizio si è avvicinato molto giovane al mondo del giornalismo e, da allora, non se ne è mai più distaccato. Tuttavia, nel corso della sua carriera non si è mai posto alcun limite, motivo per il quale è stato anche un acclamato conduttore televisivo e radiofonico; scrittore; paroliere e molto, molto altro.

Tra i tanti programmi a cui Costanzo ha dato vita, nessuno potrà mai dimenticare il Maurizio Costanzo Show. Sul palco del Teatro Parioli di Roma hanno transitato alcuni dei più grandi personaggi mai conosciuti, tra cui anche vincitori del premio Nobel, oltre a numerose celebrità che, anche grazie a Maurizio, hanno avuto la possibilità di mettere in campo il loro talento e raggiungere il successo.

Impossibile imitare Costanzo, dunque, e lo è anche solamente provarci. Ma ciò non toglie che esista una persona che possa essere designata come suo erede.

In realtà, qualcuno ha già esternato il suo pensiero a riguardo, e nel farlo ha attribuito questa grande responsabilità a un volto noto del mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

L’erede di Maurizio Costanzo

Lo scorso lunedì 27 febbraio è andata in onda la consueta puntata di Pomeriggio Cinque, il talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso.

In tale occasione, ovviamente, sono stati tanti gli artisti che hanno ricordato e reso omaggio a Maurizio Costanzo, sia in qualità di giornalista e personaggio pubblico sia come uomo. Tra gli ospiti, anche Claudio Lippi.

Il conduttore, come tutti ricorderete, ha affiancato per anni Costanzo a Buona Domenica, storica trasmissione domenicale trasmessa su Canale 5 che ha tenuto a lungo compagnia a milioni di telespettatori italiani. In tale occasione, rivolgendosi alla D’Urso, Lippi ha affermato quanto segue:

“Oggi sono qui per te e per lui (Maurizio Costanzo, ndr) […]. Questo io lo devo a te, perché è una specie di eredità che mi sento autorizzato a fare; un testamento ideale che sicuramente farebbe molto piacere a Maurizio”.

Successivamente, Claudio Lippi ha continuato sottolineando tutti gli argomenti sdoganati da Costanzo in televisione, e ha affermato che, ad oggi, Barbara D’Urso è l’unica che in televisione continua a battersi per le stesse ragioni, nominandola, dunque, l’erede di Maurizio Costanzo.

La reazione della conduttrice

Barbara D’Urso, ovviamente, è rimasta spiazzata e onorata dal discorso fatto dal suo amico e collega Claudio Lippi a Pomeriggio Cinque. Fare televisione non è facile, e lo è ancora meno andare contro corrente, nonostante la società e tutto ciò che a essa gira intorno.

Maurizio Costanzo è stato in grado di fare questo e tanto altro ancora. E Barbara D’Urso, stando a quanto dichiarato da Lippi, sta portando avanti ciò che Maurizio ha iniziato.