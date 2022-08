Spugna, toglila dal lavello e mettila in lavatrice: incredibile quello che accade subito dopo

By

Spugna ruvida: toglila dal lavello della cucina e mettila nel cestello della lavatrice. Il risultato è davvero incredibile.

Metti la spugna all’interno del cestello della lavatrice ed è incredibile quello che accade subito dopo. La cosa che apprezziamo maggiormente quando laviamo i capi in lavatrice è il profumo del bucato, ma purtroppo ci sono peli, capelli e pelucchi che richiedono tempo e pazienza per essere rimossi dagli abiti, magliette e cardigan.

Spesso e volentieri preferiamo utilizzare spazzole e rotoli anti pelucchi per eliminare i peli, i pelucchi ed i capelli. C’è un trucchetto che non tutti conosciamo che permette a fine lavaggio di avere capi profumati e senza pelucchi. Di quale metodo stiamo parlando? Basta procurarsi una spugnetta ruvida in cucina ed il gioco è fatto.

Lavaggio in lavatrice: c’è un problema da affrontare!

Ogni volta che mettiamo i capi da lavare all’interno del cestello della lavatrice si presenta un problema rilevante che non riusciamo a risolvere: quello dei pelucchi e peli.

Molti di noi nel dividere i capi colorati da quelli bianchi presta massima attenzione a rimuovere tutti i peli ed i capelli presenti sui tessuti, purtroppo durante il lavaggio, capita che si formino altri pelucchi.

È lo sfregamento dei tessuti all’interno della lavatrice che contribuisce alla formazione dei tanto odiati peli e pelucchi. Anche se si rovescia i capi di abbigliamento, troveremo i pelucchi sul rovescio della stoffa.

Per i peli di animali è necessario utilizzare una spazzola, ma non tutti i peli vengono eliminati in un colpo solo. È facile che qualche pelo corto rimanga sul tessuto e possa transitare facilmente da un capo all’altro o annidarsi sul cestello della lavatrice.

Peli e pelucchi in lavatrice: le salviette umidificate sono efficaci?

Molti di noi preferiamo acquistare delle salviette umidificate da inserire all’interno del cestello della lavatrice. Molto spesso le salviette tendono a rompersi facilmente all’interno della lavatrice e, oltre ai peli e pelucchi, si dovrà eliminare anche i pezzetti delle salviette umidificate.

Peli e pelucchi in lavatrice: il trucchetto della spugnetta nel cestello

C’è un trucchetto che non tutti conosciamo: si tratta della spugnetta ruvida con cui laviamo i piatti che possiamo inserire all’interno del cestello della lavatrice. Procuriamoci una spugnetta nuova e mettiamola con i capi sporchi all’interno della lavatrice, azioniamo il programma e procediamo al lavaggio dei capi. Una volta terminato il ciclo, possiamo osservare che sui capi non c’è neanche un pelo e/o capello. Tutti i peli, i capelli ed i pelucchi saranno intrappolati nella spugnetta ruvida.