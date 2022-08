Skriniar, vicino il rinnovo con l’Inter

By

Dopo essere stato molto vicino al Paris-Saint Germain il difensore Milan Skriniar è ormai vicinissimo a rinnovare il proprio contratto con l’Inter diventando definitivamente una bandiera del club milanese



Sembrava fatta per il trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint Germain poi, sfumata per i nerazzurri la trattativa con Bremer, la situazione si è raffreddata ed ora lo slovacco è vicinissimo a rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri.

Nella difesa a tre tanto cara a Simone Inzaghi, Milan Skriniar è una certezza ed insieme a Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni forma un trio difensivo quasi impenetrabile in Serie A.

Oggi il presidente nerazzurro Zhang ha ribadito la propria volontà di proseguire con il difensore slovacco che, da parte sua, non ha mai nascosto la voglia di rimanere a Milano per riconquistare lo scudetto.

Inter, si tratta il rinnovo con Skriniar

ll numero 37 dell’Inter è letteralmente esploso nelle ultime stagioni diventando uno dei difensori centrali più ambiti a livello europeo.

Il Paris Saint Germain ha provato a strapparlo alla rosa di Simone Inzaghi formulando un’offerta importante che però non ha soddisfatto le alte pretese di Beppe Marotta che chiedeva 80 milioni di euro senza contropartite tecniche.

Ad oggi la pista con i francesi si è definitivamente raffreddata e Milan Skriniar è pronto a prolungare per latri 4 anni il matrimonio con il club nerazzurro.

Lo slovacco non ha mai espresso il desiderio di cambiare maglia definendosi sempre felice a Milano e particolarmente motivato a riprendersi il tricolore dopo aver visto il Milan di Stefano Pioli vincere l’ultimo scudetto.

Con il rinnovo di Milan Skriniar l’Inter si garantisce un difensore di livello altissimo e di grande affidabilità sia dal punto di vista fisico che mentale, lo slovacco in Serie A è una sicurezza ed anche in Champions League ha spesso dimostrato di essere decisivo anche nei match più complicati.

La nuova stagione è iniziata subito bene per i nerazzurri che hanno vinto e convinto nel match d’esordio contro il Lecce, ora i ragazzi di Inzaghi dovranno evitare di commettere gli errori che sono costati cari lo scorso anno permettendo al Milan di vincere il tricolore.

La permanenza di Milan Skriniar è una buona notizia non soltanto per l‘Inter ma anche per la Serie A che dopo aver salutato Kalidou Koulibaly e Matthijs De Ligt rischiava di perdere un altro difensore importante dal proprio campionato.