Spruzzalo sulle tende e profumerai tutta casa: lo sentiranno anche i vicini di casa

Grazie a questo ingrediente le nostre tende emaneranno un profumo che si sentirà anche da molto lontano. Ecco di quale si tratta.

Quando mettiamo piede per la prima volta nella nostra casa ci immaginiamo come questa possa essere e quindi cerchiamo in tutti i modi di renderla più confortevole e piacevole secondo i nostri gusti.

In quasi tutte le case, sono presenti anche delle tende vicino le nostre finestre. Queste sono importanti per quanto riguarda la privacy dato che tendono a nascondere cosa si sta facendo agli occhi della gente all’esterno.

Tende: ecco l’ingrediente da spruzzare per avere un buon profumo

In particolar modo, vanno a ricoprire grazie al loro spessore, i vetri delle nostre finestre e quindi coloro che vivono nei palazzi difronte ma anche i passanti, specie se abitiamo nei piani bassi, evitano di guardare anche passando quello che accade nelle nostre case.

Quindi, in quasi tutte le case, ma ci sono anche coloro che non amano tenere tende in casa, ci sono questi tessuti vicino le finestre che fungono anche da coperture per il sole quando questo riflette su televisioni o computer.

Di solito, la tenda la si sceglie a seconda dell’arredamento e del luogo in qui viene installata partendo dalle più semplici e neutre bianche, fino a quelle colorate o con personaggi animati se si tratta della stanza dei più piccoli.

Va ricordato, però, che queste vanno lavate periodicamente, anche se è una delle faccende domestiche più rognose che possa esserci secondo un sondaggio rivolto alle casalinghe e ai single.

Ma è necessario, dato che le tende, dato che sono vicino alle finestre possono assorbire umidità e pioggia oltre che anche essere molto esposte al sole e quindi trattengono l’umidità.

Inoltre, specie nella sala da pranzo e nella cucina, così come in bagno, assorbono tutti gli odori e i fumi e quindi può capitare che emanano un cattivo odore e sia ora di lavarle una volta per tutte.

Il metodo infallibile che farà impazzire i vostri vicini

Però, esiste un metodo per far si che il cattivo odore dalle nostre tende sia solo un lontano ricordo e che possano al più al lungo perdurare nelle nostre case senza bisogno di doverle lavare periodicamente.

Basta usare del bicarbonato di sodio. Con soli due cucchiai sciolti in dell’acqua calda e alcune gocce di olio essenziale della fragranza che più ci piace, avremo un prodotto naturale e molto efficace.

Inserendolo in uno spruzzino, ci basterà spruzzarlo sulle nostre tende e dopo qualche minuto queste non solo assorbiranno le sostanze e quindi saranno meno sporche ma avranno anche un buonissimo odore.

Il profumo, durerà tanto tempo sulle nostre tende a tal punto che sarà percepibile anche da molto lontano e i nostri vicini potrebbero chiederci quale sia il segreto di questo buonissimo profumo.

Questo rimedio, mette fine alla puzza di umidità che può provenire dalle nostre tende che invece, con questo metodo, rilasceranno un gradevole profumo che inebrierà tutta la stanza dove queste sono poste.